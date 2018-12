Pablo Bengoechea sobre la final ante FBC Melgar: "No habrá tanta diferencia en el marcador" [VIDEO]

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, fiel a su estilo, resaltó la serenidad del grupo en el choque que sostuvieron el domingo ante FBC Melgar, encuentro que empataron tras ir perdiendo 3-3. Agregó que no espera un partido similar en Arequipa.

"Yo me imagino que no habrá tanta diferencia en el marcador. No va ser como este partido (el del domingo). En donde un equipo tenga tres goles de ventaja y el otro lo empató, creo que es muy difícil que eso suceda de nuevo", resaltó en conferencia de prensa.

El 'Profesor' detalló el nivel de importancia y exigencia que tendrá decisivo partido ante los dirigidos por Hernán Torres. Bengoechea afirmó que sus pupilos son conscientes de lo que se jugarán este 6 de diciembre ante el conjunto del Misti.

"Hay que jugar el día jueves. Nosotros llegamos bien, todos los futbolistas estan sanos y habilitados para jugar, o sea que no tenemos ningún problema. Vamos a elegir a los que creemos más convenientes para iniciar el juego, para defender Alianza, todos saben de la importancia de la camiseta que defendemos y lo importante para todos que es el partido. Es clave para Alianza llegar a la final", agregó.