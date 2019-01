Arquero de Emelec: "No sabíamos que iba a ingresar el hincha" [VIDEO]

El arquero de Emelec, Esteban Dreer, lamentó la decisión de la directiva de Sporting Cristal para cancelar el amistoso para el 'Día de la Raza Celeste', quienes consideraron "inaceptable" la inclusión de un hincha por parte de sus pares ecuatorianos en el duelo internacional desarrollado en la 'Noche de la Explosión Azul'.

"Nosotros no sabíamos que iba a entrar el hincha. No sabíamos si los dirigentes (de Emelec) le comunicaron (sobre el ingreso del hincha) a Sporting Cristal. No lo hemos hablado con los compañeros (sobre el ingreso del hincha)", refirió Dreer en entrevista para Exitosa Deportes.

"No compete opinar sobre la razón (entorno a la suspensión del partido). No sé cual fue la posición real. Lógicamente para nosotros es una lástima, porque nos servía jugar. Hemos ido varias veces allá para la presentación y ha sido lindo, pero lamentablemente se comunicó esto y ellos (la dirigencia de Sporting Cristal) sabrán las razones".

El guardameta de 37 años resaltó las cualidades de Sporting Cristal, a quién consideró como un duro rival. "Sporting Cristal fue un duro rival. La diferencia es la intensidad que tenemos a la de ellos. Cada cabeza tiene una reacción diferente y se respeta", concluyó.