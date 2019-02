Raúl Ruidíaz mantiene su ilusión: "Jugar en Europa es el sueño que todavía tengo" [VIDEO]

El delantero peruano Raúl Ruidíaz comenzó el 2019 con un gol en el Seattle Sounders y ello lo motiva para cumplir sus sueños. La 'Pulga' apunta alto y reveló que aspira a cumplir una buena temporada en la MLS para poder dar el salto al Viejo Continente.



En diálogo con TV Perú, Ruidíaz, quien registró 13 goles la temporada pasada con el Seattle, compartió su deseo de poder fichar por un club europeo.



“Gracias a Dios, en los lugares que he estado me ha ido muy bien, he crecido mucho futbolísticamente, he aprendido muchas cosas. La idea es seguir trabajando, seguir mejorando para seguir consiguiendo cosas importantes e ir a una mejor liga, jugar en Europa, que es el sueño que todavía tengo presente. Sé que trabajando al máximo y teniendo buenas actuaciones en Sounders, ojalá Dios quiera que se dé la oportunidad”, aseguró.



El petiso delantero de la Selección Peruana también se refirió a sus expectativas de cara a la Copa América 2019 y la lucha por ganarse un cupo en la lista de Ricardo Gareca.

“Los dos partidos de marzo van a ser muy importantes para ver en qué nivel vamos a llegar a la Copa América. Nadie está fijo, hay que llegar y estar en buen nivel, todo depende del comando técnico, la idea es hacer una excelente Copa América”, sentenció.



Dato



Seattle Sounders jugará este jueves frente a Portland Timbers desde las 9 p.m. (hora peruana) con Ruidíaz al ataque.