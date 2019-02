Gustavo Costas está muy cerca de volver a ser entrenador de Independiente Santa Fe

Hace algunas semanas, Independiente de Santa Fe despidió a Guillermo Sanguinetti tras haber acumulado resultados negativos. El 'Topo' - ex entrenador de Alianza Lima - llegó a varias instancias importantes con el cuadro colombiano, sin embargo, no alcanzó para mantener su puesto.

Paradójicamente, un ex entrenador 'blanquiazul', podría ser su reemplazante: Gustavo Costas entró en el limbo de la directiva 'cafetera'. "Hablé hace 12 días por última vez con los dirigentes de Santa Fe, me preguntaron cuál era mi situación. Le comenté al presidente que no podía coger ningún equipo hasta marzo. Yo les dije, hasta el 2 de marzo, por un problema familiar. Mi papá vive un momento muy complicado, y lo mejor es estar junto a él", indicó en entrevista a Radio Caracol.

"Santa Fe se acostumbró a pelear puestos de arriba a ir a torneos internacionales y después de mucho tiempo vuelve a estar fuera de los torneos internacionales. Sé que se fueron jugadores importantes como Gordillo y Morelo, eran parte fundamental de la columna del equipo. Supe que Omar volvió. No sé si lo malentendí, pero supe que volvió para retirarse en Santa Fe. A Omar siempre le dije que tenía que retirarse en Santa Fe. No sé cómo estará futbolísticamente", agregó.

Recordemos que 'Costitas' dirigió a Alianza Lima en dos etapas (2003-2004 y 2009-2010). En la primera alcanzó el bicampeonato nacional, mientras que en la segunda logró un subtitulo nacional, así como una excelente participación en la Copa Libertadores de América, donde quedaría eliminado a manos de U de Chile.

A Independiente de Santa Fe lo ha dirigido - también - en dos momentos: 2014-2015 y 2016-2017. Con los colombianos conquistó cuatro títulos y es por ello que su posible retorno está muy cerca de realizarse.