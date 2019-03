Pedro Aquino: "Estoy seguro que voy a llegar a la Copa América"

Pedro Aquino se viene recuperando de una operación que tuvo en México debido a una pubalgia que se le complicó. Esto generó que no pueda estar en los duelos amistosos ante Paraguay y El Salvador que se llevaron a cabo en Estados Unidos.

El volante del León de México no ve las horas de pisar nuevamente un gramado de juego y además, confesó que no piensa perderse la Copa América Brasil 2019 en donde Perú buscará hacer historia.

"Venía con esta molestia, no lo tomé de la mejor manera. Mucho tiempo no estaba lejos de las canchas y por eso me chocó bastante. Las cosas ya están hechas y es mejor que no haya pasado cerca de la Copa América", declaró Aquino para radio Ovación.

El exjugador de Sporting Cristal agregó que "Estoy seguro que voy a llegar a la Copa América 2019, pero aún no está confirmado la fecha de mi total recuperación".

Consultado sobre la derrota de la Selección Peruana ante El Salvador, Aquino declaró lo siguiente: "Hubo un par de errores, pero eso se mejora con los amistosos. Se perdió, esto es fútbol y no siempre se gana. Nosotros sabemos de qué se trata todo esto".

Para el DT Ricardo Gareca Aquino se ha vuelto una pieza clave en la 'Blanquirroja' por lo que el volante contó que tiene constante comunicación con el comando técnico de la 'Blanquirroja' ya que buscan estar informados de la terapia y de su recuperación que viene teniendo en México.