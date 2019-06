Juan Reynoso y sus polémicas declaraciones: "Si el partido duraba 200 minutos, la U no nos hacía un gol"

Fiel a su estilo, Juan Reynoso habló del partido que Real Garcilaso empató 0-0 con Universitario en el Cusco. Según el "Cabezón", si el árbitro no expulsaba a Joao Ortiz, la historia se hubiese pintado de celeste.

"Hoy cualquier equipo con uno menos da mucha ventaja. La expulsión de Ortiz nos condicionó, esa es la verdad. Con diez hombres, los cambios que hice fueron más por un tema de desgaste que por un tema táctico", declaró Reynoso.

"Con once jugadores, hoy se ganaba tranquilo. Pero también nos complicó la lesión de Arismendi porque yo tenía pensado hacer ingresar a Archimbaud, Carando y Goyoneche", agregó.

Asimismo, el técnico nacional hizo una dura comparación entre el trabajo de su antecesor, el chileno Héctor Tapia, y lo que viene realizando al mando del conjunto imperial.

"Cuando llegamos el equipo no daba tres pases seguidos. Hoy si el partido duraba 200 minutos, la 'U' no nos hacía un gol. He mejorado a todos los jugadores del equipo y sería importante que les pregunten a los jugadores cómo se siente hoy", manifestó.

Cabe señalar que Juan Reynoso dirigió a la U en el año 2009, logrando el título nacional tras vencer a Alianza Lima en las dos finales. El "Cabezón" es uno de los candidatos preferidos por los hinchas cremas para volver a Ate.