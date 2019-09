Salomón Libman: "A los equipos de provincia nos quieren agarrar de huev..." [VIDEO]

Salomón Libman no se quedó callado y habló fuerte luego del partido ante Universitario. El arquero de Sport Huancayo criticó duramente al árbitro FIFA Michael Espinoza, quien sancionó un penal a favor de los cremas.

Tras la derrota, el popular "Yuyo" fue consultado por la prensa si había notado alguna ayuda extra para los merengues, quienes ganaron 0-1 con gol de Alejandro Hohberg. La respuesta fue contundente.

"Tal cual. No solamente por penal sino por la actitud que tiene (refiriéndose al árbitro del partido, Michael Espinoza). La actitud es lo que más me molesta. Discúlpame la palabra, pero nos quieren agarrar de 'huevones' a los equipos de provincia y eso no puede pasar.

Siento eso no por el penal, sino por la actitud, por ejemplo decía saca rápido, apúrate, no me hables, qué se cree... se preocupa más de vestirse apretadito que arbitrar bien", disparó el experimentado arquero", señaló Salomón a las cámaras de Fútbol en América.

El reclamo de Libman refleja el sentir del plantel del "Rojo Matador" porque consideran que Espinoza no midió con igualdad a los dos rivales. El técnico Carlos Ramacciotti también elevó su voz de protesta asegurando que los equipos grandes de Lima siempre son favorecidos.

"Si todo el mundo vio que en el primer tiempo nos cometieron un penal, ¿por qué no lo cobraron? ¿Y por qué nos cobran ese penal en contra al final? Cuando le voy a hablar me saca la roja cuando yo no le falté el respeto. Tengo muchas dudas. Pero igual vamos a seguir dando dolor de cabeza a pesar de lo difícil que es jugar contra estos equipos.

Tenemos ganas de conseguir algo importante desde una provincia. Jugar a las 8 de la noche, todos los partidos, ¡No nos favorece! Nosotros no practicamos nunca a las 8 de la noche, entrenamos a las 10 de la mañana y tres de la tarde. Basta de jugar contra todos los equipos de Lima a las 8 de la noche como lo hicieron. ¡Basta ya!", manifestó el DT de Sport Huancayo.