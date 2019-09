Nuevo dueño de Sporting Cristal explicó la razón por la cual usó camiseta de Universitario [FOTO]

Sporting Cristal se encuentra luchando los primeros lugares del Torneo Clausura tras su victoria del fin de semana sobre Ayacucho FC en el Alberto Gallardo. A pesar de que no han sido días tranquilos en La Florida, el equipo marcha bien y con sus chances intactas.

Nuevo dueño de Sporting Cristal explicó la razón por la cual usó camiseta de Universitario

Pero más allá del triunfo de Sporting Cristal, los hinchas celestes siguen teniendo dudas sobre los nuevos dueños del club. Es por ello que ahora último, el socio fundador de la empresa que compró al cuadro celeste ha comenzado a responder ciertas interrogantes.

Joel Raffo, socio fundador de Innova Sports SAC, explicó por qué se le ve en una imagen que se hizo viral en redes sociales usando la camiseta de Universitario, uno de los clásicos rivales junto a Alianza Lima de Sporting Cristal.

“Esa camiseta tiene un logo, el Inka Cup nosotros desarrollamos ese logo, nos regalaron como organizadores la camiseta de la 'U', de Alianza. Estaba la camiseta ahí y la utilicé”, declaró Raffo para ESPN.

El socio fundador de Innova Sports SAC agregó lo siguiente: “Pero no tiene ningún tipo de vinculación con mi sentido de pertenencia que va mucho más allá. Desde los 13 años que pise este club, hay un vínculo que no lo he sentido antes”.

Joel Raffo estuvo respondiendo al mediodía para RPP en donde volvió a asegurar que Sporting Cristal no cambiará de nombre, ni colores ya que la identidad seguirá siendo la misma.

El socio declaró que La Florida es la casa de Sporting Cristal y que se irá viendo el tema del directorio que comandará los objetivos del club resaltando que podrían regresar dirigentes que antes pasaron por el Rímac.

Cabe mencionar que el propio Joel Raffo mencionó que pasó por las divisiones menores de Sporting Cristal y hasta fue dirigido por uno de los ídolos del club: Alberto Gallardo.