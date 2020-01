Leao Butrón explicó por qué le pusieron ese nombre y cómo llegó a ser arquero profesional [VIDEO]

Uno de los jugadores más queridos de los últimos años es Leao Butrón. A base de esfuerzo y entrega, el experimentado guardameta blanquiazul se convirtió en un referente para grandes y chicos.

Leao Butrón explicó por qué le pusieron ese nombre y cómo llegó a ser arquero profesional

El ‘1’, que se inició en Sporting Cristal, pasó por varios equipos de Perú. Sin embargo, fue en Alianza Lima en donde vivió sus mejores temporadas e incluso llegó a salir campeón hasta en tres oportunidades con los victorianos.

Ahora último, Leao Butrón estuvo en el conocido programa ‘Al Ángulo’ que se transmite por Movistar Deportes y contó detalles que muchos desconocían o en todo caso, no había revelado hasta el momento.

Resulta que el portero de 42 años fue consultado sobre si desde pequeño ya se veía siendo arquero en algún equipo de fútbol. Sin duda que su respuesta sorprendió a más de uno ya que respondió con total sinceridad.

“Yo soy arquero porque de pequeño era malo. Yo en el barrio me ponía en ese puesto porque no me escogían. O era dueño de la pelota o me iba al arco. Era así”, comenzó diciendo Leao Butrón.

Segundos después, el ‘1’ de Alianza Lima agregó lo siguiente: “Cuando yo voy a Cristal en el año 89, creo, me paro ante José Rodríguez, que en paz descanse, y al preguntarme de qué jugaba, no sabía qué decirle. Llegué sin saber de qué jugaba”.

Luego de darse un tiempo, Leao Butrón respondió que era arquero. “Me salió. En el barrio ya estaba de arquero y me quedé en esa posición”, relató el actual jugador de Alianza Lima.

Leao Butrón explica por qué le pusieron ese nombre

Como se conoce, el nombre Leao no es común en el Perú. Sin embargo, el propio guardameta contó que quien le puso fue su padre. Es más, el jugador contó que en un principio iba a ser Emerson Leao, pero que su madre le dijo que no.

Tal parece que el papá de Leao Butrón era un fanático del fútbol ya que años atrás, saltó a la fama el portero Emerson Leão, quien defendió el arco de la ‘canarinha’ en varios partidos. Incluso, el hoy exjugador y ahora entrenador carioca, jugó los mundiales de 1970, 1974, 1978 y 1986.