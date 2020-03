Universitario vs Alianza: Joanna Villacres, la delegada de partido que dirigirá el Monumental [ENTREVISTA]

Nicole Calderón / @Nicole12Per

El Universitario vs Alianza tiene a alguien de suma importancia que no todos conocen. El clásico del fútbol peruano que se jugará hoy en el Estadio Monumental por una fecha más de la Liga 1 Movistar, contará con la presencia de una mujer que, a punta de garra y puro fútbol, ha sabido hacerse de un importante puesto en el balompié patrio. Esta importante imagen del deporte nacional conversó con Líbero y habló de todo un poco.

Joanna Villacres Chumpitaz tiene 30 años y es abogada de profesión. Desde que nació respira fútbol, ella ha crecido en este ámbito y no hace más que sentirse orgullosa de ello. Esta mujer es un claro ejemplo de que los estereotipos están hechos para romperse, y si es a su manera, mejor.

Suda fútbol y eso, por decirlo menos. Joanna es delegada de partido, un término que quizá no muchos conocen -o que tal vez lo han escuchado en alguna oportunidad-, pero no saben lo que significa exactamente. Hoy conocerás el importante rol que desarrollará Joanna en el Universitario vs Alianza.

"Antiguamente se llamaba 'Comisario de partido', el término cambió en función a una normativa internacional. Lo que Perú ha hecho es adecuarse a esta normativa, ahora se le llama 'Delegado de partido', de hecho, para encuentros de gran envergadura se nombra también a un coordinador de partido, para el clásico habrá un coordinador también, pero el jefe, el líder del equipo es el delegado, en este caso la delegada que soy yo", comenta Joanna describiendo el nombre de su cargo.

¿Cuáles son las funciones de un delegado/a de partido?

"Te encargas de todo. Llegas 3 o 4 horas antes al estadio -dependiendo el tipo de partido-; tienes que verificar equipamientos, indumentaria de equipos, marcado de campo, que efectivamente el estadio cuente con todos los servicios, hasta un poco de seguridad muchas veces. Se trabaja con un oficial de seguridad designado por cada equipo participante".

Sobre su complicada pero gratificante labor, Joanna cuenta que no todo ha sido color de rosas, pues el machismo aún sigue presente en nuestra sociedad. "Es una función muy entretenida pero dura para las mujeres, de hecho, es un rubro muy ligado ancestralmente al hombre nada más, es muy complicado el hecho de que me ha tocado recibir comentarios como 'las mujeres deberían estar en sus casas cocinando, cuidado a sus hijos', es duro, porque vivimos en una sociedad machista".

Joanna y sus raíces de sangre Chumpitaz. Sí, de Héctor, su abuelo

No quiere que la reconozcan solo por su segundo apellido, aunque se siente extremadamente orgullosa de portarlo, pues ser nieta de Héctor Chumpitaz no es cualquier cosa.

Joanna es y se ha hecho un nombre en el fútbol peruano por el talento que posee por sí sola, es, además, la primera delegada de partido mujer en la Federación Peruana de Fútbol y nada menos que la Conmebol. Tremendo lujo para nuestro país tenerla a ella como representante del empoderamiento a nivel internacional.

"A él le encanta mi trabajo, vive feliz. Él me apoya, me apoya muchísimo, inclusive me tocó un partido de Universitario donde le dije 'Papi, necesito que me ayudes porque la gente me arma desorden aquí' y me dijo 'no te preocupes, yo me encargo'. Él se encargó de ponerme a la gente en orden, es un éxito porque es una persona muy metódica, muy pegada a la regla, muy disciplinado en realidad", cuenta Joanna mientras se emociona al referirse a Héctor Chumpitaz, leyenda del fútbol nacional que es claramente, su mayor referente.