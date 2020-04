Reimond Manco: "El tiempo dirá si vuelvo a Alianza Lima"

Desde su confinamiento debido al estado de emergencia en el país por el avance del coronavirus, el habilidoso Reimond Manco dejó entrever que le gustaría volver a jugar por Alianza Lima, el club de sus amores.

"Alianza es el club de mis amores. Yo me voy a retirar y seguiré yendo al estadio para ver al equipo. Lo que se vive allí es increíble", aseguró Reimond Manco en una entrevista para Movistar Deportes.

Sin embargo, siempre sale el tema de querer volver, a lo que respondió que solo el tiempo lo dirá, aunque ganas parecen haber y él sabe que solo depende de sí mismo para conseguirlo.

"El tiempo y el fútbol determinarán si vuelvo a Alianza. Mi etapa más feliz en la vida ha sido vistiendo los colores blanquiazules", aseveró.

Pero también fue crítico con las dos etapas que vivió en el club, sobre todo con la primera que fue cuando era muy joven y, posteriormente, emigró al PSV de Holanda.

"En mi primera etapa yo estaba muy joven y no lo viví mucho. En la segunda, ya me agarró más maduro con mi familia y me enamoré mucho más de la institución, comentó 'Rei'.