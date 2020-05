Liga 1 2020: El retorno del fútbol peruano dependerá de los resultados de otras ligas

Existen tres escenarios distintos para el retorno de la Liga 1 2020 y LÍBERO lo anunció en calidad de primicia, sin embargo para que se haga realidad primero en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) verán como responde el fútbol en otras ligas.

Así lo informó el doctor Jorge Alva, uno de los médicos de la selección peruana. El galeno habló del protocolo de salud que se está elaborando en la FPF.

"La Federación me encargó formar un equipo de trabajo para elaborar un protocolo y presentarlo al Ministerio de Salud, que ellos lo evalúen y den el pase para poder reiniciar los entrenamientos y ponerlo a disposición de los clubes", contó el médico a 'Negrini lo Sabe' de Ovación.

"Estamos trabajando no solo con nuestra realidad sino mirando el trabajo de otras ligas, como la italiana, la brasileña y la española", agregó Jorge Alva.

Asimismo, el doctor de la selección peruana señaló que al futbolista peruano se le debe realizar obligatoriamente la prueba molecutar previo al reinicio de la Liga 1 2020.

"El cuidado médico no es solo para sus atletas sino también para sus familiares, su entorno que convive con él todos los días. Al jugador se le puede hacer la prueba molecular para estar más seguros de que no son portadores. Son carísimas, no tengo el precio exacto pero está por encima de los 200 soles y sus resultados demoran 4 días", concluyó.