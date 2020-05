Yorkman Tello: "Somos los campeones del fútbol peruano, nos sentimos humillados"

Alzó la voz de protesta. Yorkman Tello, capitán de Deportivo Binacional, señaló que el plantel no está de acuerdo con la suspensión perfecta de labores y lamenta la actitud intransigente de la directiva.

"El presidente de Binacional me llamó el sábado para volver a conversar con el plantel. Les dije a mis compañeros, finalmente accedieron y sorpresivamente hoy no me dejaron ingresar a la reunión virtual, dijeron que mi señal era mala. No tienen intención de jugar.

Somos los vigentes campeones del fútbol peruano, pasamos por buen momento y nos incomoda mucho la decisión de la directiva, pero esperamos recapaciten y lleguemos a buen término.

Estoy molesto. Nos sentimos humillados. Se quieren pasar de vivos", declaró el futbolista en diferentes entrevistas concedidas a Radio Exitosa, Direc TV Perú y TV Perú Deportes.

El delantero Aldair Rodríguez, por su parte, aseguró que si la directiva del "Poderoso del Sur" aplica la suspensión perfecta de labores, los jugadores podrían fichar por otros equipos.

"El club no está pasando por un problema económico tan fuerte como para hacer la suspensión perfecta de labores. Estamos dispuestos a negociar una reducción, pero que no sea un monto excesivo.

Esperamos que se solucionen las cosas, que se entiendan las dos partes. Si procede la suspensión perfecta, ya cada uno verá si sigue en el club. Lo que menos queremos es tener estos problemas".