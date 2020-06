Donny Neyra sobre pelea con Jefferson Farfán: "solo le metí un viaje" | VIDEO

Donny Neyra recordó al pie de la letra las anécdotas que vivió con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán cuando jugaban en las divisiones menores de la selección peruana.

El exjugador de Universitario, habló para el programa "En el Barrio" del periodista Jorge Solari, y reveló las razones de los supuestos "abusos" que tuvo con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Hay que recordar que en el mes de abril, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán contaron en un vivo de Instagram que recibieron abusos de Donny Neyra cuando jugaban en menores. “Donny era grandote, tenía barba por todos lados y abusaba de nosotros. Un día no sé qué pasó conmigo que me metió un puñete en el rostro y yo le devolví el golpe arrojándole una radio”, contó la "Foca".

Donny Neyra contó su versión. "Esos negros son bien cargosos (Farfán y Guerrero) y quien le daba cuerda era Roberto Guizasola. Esa la que dicen que estaba en Argentina, yo lo decía porque no tenía más argumento que decirle y no quería pegarles. Cuando jueguen a fuera hablamos, eso fue en Lima", recordó.

Luego agrega. "Pero lo que le pegué fue en Honduras. No sé qué pasó, él (Farfán) entró a mi cuarto, agarró el control, no sé que me dijo y lo chapé, lo tumbé, le metí un viaje nada más. El negro tiró el control, me quiso romper todo", recordó entre risas.

Posteriormente, menciona. "Esos son bien vivos, cuentan la de ellos. En ese mismo cuarto hubo una pelea entre Paolo y Guevara. Michael se subía a la cama y de allí le metía más patadas. Bien gomeado se fue (Paolo)", contó.

Guerrero y Farfán revelaron los abusos sufridos por Donny Neyra en menores

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos de los jugadores más importantes de la Selección Peruana en los últimos años, han utilizado las redes sociales como la principal arma para seguir en contacto con sus miles de seguidores a pesar de la paralización del fútbol por el coronavirus.

Ambas figuras de la bicolor realizaron una transmisión en vivo a través de Instagram donde contaron decenas de divertidas anécdotas las cuales mantuvieron expectantes a los casi 30 mil seguidores que seguían su conversación.

Sin embargo, una de las historias que más llamó la atención la noche del domingo, fue la que tuvo a Donny Neyra como protagonista siendo señalados por ambos jugadores como ‘abusivo’ en su etapa de menores.

Primero, Jefferson Farfán arrancó contando el impase que tuvo con el exjugador de Universitario en la sub-17 de la Selección Peruana: “Donny era grandote, tenía barba por todos lados y abusaba de nosotros. Un día no sé qué pasó conmigo que me metió un puñete en el rostro y yo le devolví el golpe arrojándole una radio”.

Luego, Paolo Guerrero secundó al delantero de Lokomotiv relatando la vez que sufrió una agresión directa por parte de Donny Neyra durante un encuentro entre Alianza Lima y Cantolao.

“Estábamos jugando contra Cantalao con Alianza en su cancha. Le hice un gol a Solomón Libman, terminó el primer tiempo ganando 1-0 y de la nada Donny me metió un puñete. Se metieron los padres de familia y suspendieron el partido”, relató ‘El Depredador’.

Además, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán contaron que Donny Neyra llegó "agrandado" a la sub-17 porque era el único que jugaba en el extranjero.