Jugador de Sporting Cristal tras ser agredido por policías: “Me ahorcaron y tiraron cachetadas” [VIDEO]

En las últimas horas el nombre de Jared Ulloa ha estado en varios medios. Desde Piura llegó la información de que el joven delantero de Sporting Cristal había sido detenido por las autoridades y se encontraba en una comisaría de Máncora.

Al respecto, el mismo futbolista de Sporting Cristal brindó una entrevista a RPP en donde contó lo sucedido hacia su persona y las agresiones e insultos que recibió por parte de efectivos policías de la zona.

Créditos: Carla Redhead

“Esto pasó el lunes 8. Todo sucedió cuando mi mamá tuvo que salir con urgencia para asistir a mi abuela con insulina. Yo me estaba yendo a comprar algunos ingredientes para la torta de mi cumpleaños y escucho como una señorita policía insulta a mi madre y la amenaza con que le iba a pegar”, comenzó diciendo Jared Ulloa.

Luego, el joven atacante de Cristal agregó lo siguiente: “Yo vuelvo y le digo que no le puede faltar el respeto así a mi mamá. Entonces, me pidió documentos y le pregunté cuál era la razón para pedírmelos. Entonces, llamó a otros policías y cuando yo me iba a ir, me empezaron a insultar y luego me agredieron”.

Pero allí no acabó la cosa para Jared Ulloa. “Vino otro policía y me comenzó ahorcar, otro aparece por la espalda y me aplica una llave. Yo logro safarme y el policía se resbaló. Comencé a correr y todos me siguieron”, reveló el futbolista de Cristal.

A pesar de las agresiones de los efectivos en plena vía pública, el calvario de Ulloa continuó cuando fue llevado a la comisaría. “La misma policía que insultó a mi mamá, en la comisaría le metió dos cachetadas. En el auto, cuando estaba detenido, un militar me dio dos cachetadas en la cara. En la comisaría, los mismos policías decían a otros que pongan en el parte que yo los había escupido, que me pongan papeletas porque no querían perder”, expresó el juvenil.

Por último, el delantero de Sporting Cristal espera que se muestren todas las pruebas del abuso policial que sufrió: “En el mismo calabozo, cuando yo estaba enmarrocado, mi mamá me llevó algo de comer y un policía me dijo 'toma basura, tú ves cómo comes'. Suerte que afuera de mi casa tengo cámaras y está todo grabado para que vean lo que realmente pasó”.

Jared Ulloa agradeció el apoyo de la dirigencia de Cristal que en todo momento estuvo en comunicación tanto con él como con su familia. Cabe mencionar que el futbolista fue liberado la madrugada de hoy y ya está en su hogar a la espera de que se hagan las investigaciones respectivas.