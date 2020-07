Comando técnico de Selección Peruana ya realiza seguimiento a Jean Pierre Rhyner

La Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA la solicitud del cambio de asociación de Jean Pierre Rhyner y el defensa del Cádiz se acerca a sueño de defender la camiseta bicolor. Por lo pronto, ya es jugador convocable para la Selección Peruana.

Ahora bien, más allá de la algarabía e ilusión del jugador, existe mucha mesura en la Videna sobre Rhyner, pero aquello no quita que el comando técnico de la Selección Peruana ya está realizando los deberes ante una futura convocatoria.

En ese sentido, Antonio García Pye reveló que Sergio Santín, asistente técnico de Ricardo Gareca, ya viene manteniendo conversación con su entorno futbolístico.

"Sé que el profesor Santín estuvo hace poco conversando con su entrenador y preparador físico de Cádiz FC, así que ya hay un contacto con su entorno y cuando lo consideren oportuno conversarán con él. Esta es una posibilidad más para el profesor Gareca", sostuvo el gerente de selecciones de la FPF.

García Pye aclaró que el DT de la Selección Peruana siempre mantuvo la tranquilidad ante los trámites realizados por Jean Pierre Rhyner para ser convocable. "No se pone ansioso nunca cuando hay un jugador que no está en posibilidades de ser convocado. Es práctico. Cuando él mostró el interés, se le dijo que todavía tenía que haber un procedimiento para considerarlo dentro de los convocables y eso lo dejó a cargo nuestro. Sencillamente no lo estaba considerando", precisó.

"Ahora que ya tiene la información que es apto, imagino que está en su radar. Además, está la información que los scouting manejan y tiene los detalles de partidos y minutos jugados, que con el software actual es más fácil de conseguir", abundó el directivo de la FPF.

Cabe destacar que Jean Pierre Rhyner jugará en LaLiga la próxima temporada tras el ascenso del Cádiz. Eso sí, el esfuerzo del defensa peruano deberá ser mayor al realizado en la presente temporada en la que las lesiones lo lastraron y le hicieron perder la titularidad. Apenas jugó 8 partidos en LaLiga Smartbank.

¿Cuándo podría ser convocado Jean Pierre Rhyner?

El defensa de 24 años podría ser una opción para los amistosos de septiembre, el ensayo previo al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Vale destacar que para aquella época Rhyner ya habrá superado la etapa de pretemporada en el Cádiz y ya podría tener minutos en LaLiga, que iniciará el próximo 12 de septiembre.