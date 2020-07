Jean Pierre Rhyner lució camiseta blanquiazul desde España: "Me gustaría ver un partido de Alianza" [VIDEO]

Jean Pierre Rhyner no solo ha llamado la reciente atención de los hinchas peruanos por el hecho de ascender a LaLiga con el Cádiz CF, sino por haber recibido la autorización de FIFA para el cambio de asociación, con lo cual queda habilitado para jugar por la Selección Peruana.

En ese marco, el defensa central habló con ESPN FC sobre diferentes temas, entre ellos los equipos de los que es hincha. Así, sorprendió al exhibir la camiseta de Alianza Lima en su cuarto.



"En Europa hace mucho tiempo que soy hincha del Real Madrid y, pues bueno aquí que lo ven bien (muestra camiseta), en Perú soy de Alianza Lima. Todo empezó por la familia en Perú que me hablaron bastante de Alianza", indicó inicialmente.

Le gustaría ver jugar a Alianza en Matute

Tras ello, agregó que le gustaría poder presenciar un partido de Alianza Lima, dado que cuando estuvo en Perú no pudo concretar ello debido a que la Liga 1 Movistar ya había finalizado.

"Una pena que aún no fui al estadio (Matute), porque cuando estuve allá era en diciembre ya no había Liga, pero espero que eso cambie en un futuro y pueda ir a ver un partido de Alianza que me gustaría mucho", enfatizó.

"Me contaron sobre los hinchas, que hay un buen equipo, sobre los rivales y esas cosas", sentenció al respecto.

FIFA habilitó a Rhyner para jugar por Perú

Cabe recordar que a inicios de semana la FIFA confirmó el pedido de Rhyner de cambiar de asociación, con lo cual pasó de representar a Suiza -con la cual llegó a disputar partidos de la Sub-21- y ahora está habilitado para vestir la 'blanquirroja' si Ricardo Gareca lo convoca.