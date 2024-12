¿Habrá cambio de decisión? Gobierno estudia no aprobar ley que beneficia a Universitario

Si el mandatario no se pronuncia, ni la observa, se da por definido automáticamente que la ley procede y tendrá que ser promulgada. Ahora, el Diario La República pudo conocer por fuentes de Palacio de Gobierno que Sagasti estudia no aprobar y observar la Ley 6863 que tiene en vilo a los hinchas de Universitario de Deportes, Sport Boys y Cienciano.

El presidente ya habría recibido información de los ministerios a los que consultó por la ley y La República pudo conocer que evalúa no aprobar la ley 6863. Si esto pasa, la ley regresa al Congreso de La República, que tendría que llamar a otro pleno para buscar la aprobación por insistencia. Sin embargo, la coyuntura del país y del mismo Congreso no harían que esto sea algo tan fácil salvo que todas las bancadas coincidan en que sí es posible generar otro pleno para tratar el tema en particular. Las próximas horas serán claves para que se confirme o no la decisión desde Palacio de Gobierno.