Doriva Bueno separado de la Selección Peruana femenina hasta nuevo aviso

La Selección Peruana femenina sigue alistándose con miras a la Copa América 2022, sin embargo no todo es color de rosa en la interna de la 'bicolor' luego de las protestas hecha en redes por Adriana Lúcar y Myriam Tristán quienes optaron por no jugar los amistosos con Perú, ante ello el técnico brasileño Doriva Bueno ha sido separado hasta terminar la investigación.

Comunicados sobre separación de Bueno.

"Yo entiendo las quejas, pero creo que no era el momento. Dejé en claro que la numeración no es lo más importante. Ellas no han tenido un comportamiento ético. No es verdad que están amenazadas", señaló en su momento el estratega.