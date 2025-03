Roberto Mosquera reveló diálogo con Paolo Guerrero cuando fichó por Vallejo: "Me dijo..."

Pese a que ya no pertenece a las filas de ese club, el entonces fichaje de Paolo Guerrero por la Universidad César Vallejo sigue generando polémica. Esto debido a las razones que tuvo el delantero para dar su regreso al fútbol peruano en un club que no era Alianza Lima .

"Cuando llegó tuvimos una conversación de horas. Me dijo: 'profe, le voy a decir algo pero que no le cuente a nadie'. Me dijo que había llegado a César Vallejo por mí, porque sabía que iba a estar bien tratado y por alguien que sabe de fútbol, no solo por el dinero. Me sentí bien", declaró el entrenador en el programa Al Volante.