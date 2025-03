Carlos Zambrano lanzó firme mensaje a la Liga 1 por partido ante ADT: "Es algo ilógico"

El partido entre Alianza Lima y ADT sigue dando de que hablar, no solo por la goleada por 3-0 que sufrieron los 'blanquiazules' , si no también por toda la controversia que se generó previo a este encuentro, luego de que la dirigencia del equipo solicitó, sin éxito, reprogramar este cotejo.

Por ello, ahora uno de los principales referentes de Alianza salió al frente para opinar sobre este partido. Estamos hablando de Carlos Zambrano , quien, pese a no haber sido parte de los convocados para este encuentro, no dudó en referirse a las complicaciones que tuvieron ambos equipos para llegar al estadio.

El 'Kaiser' criticó a la organización de la Liga 1 por permitir que se de a cabo este encuentro pese a todas las dificultades que existían. Además, recordó el episodio que sufrió Sporting Cristal , cuando los jugadores tuvieron que empujar el bus en su regreso de Huancayo, y expresó que en una competición de alto nivel esto no sucedería.

"Son cosas del fútbol. Le pasó a Cristal un inconveniente, cuando empujaron el bus. Es algo anormal que no se ve en ligas de más potencias. No pueden viajar temprano y llegar exactos al estadio sin desayunar ni comer. No son excusas, pero es algo ilógico. Nadie haría eso. Deberían organizarse mejor", afirmó el defensa.