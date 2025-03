Ángelo Campos mostró su postura tras la dura derrota de Alianza Lima en Tarma: "Hay que..."

El entrenador alzó su voz de protesta tras la derrota ante ADT. Señaló que eso del viaje no les puede volver a ocurrir, hasta el viernes (un día antes del partido) no sabían si tendrían acción contra el cuadro tarmeño.

"Me quedé con mucha rabia e impotencia porque es difícil construir prestigio y muy fácil tirarlo a la borda. Sin duda molesta porque para elaborar un edificio o lo que sea demora un montón de tiempo, pero para destruirlo se hace en dos minutitos. Esto de viajar de una forma tan improvisada ya no puede volver a pasarnos tomando en cuenta que hasta el viernes no se sabía si se jugaba este partido o no", indicó.