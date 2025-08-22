Paco Bazán responde fuerte a ácidas críticas de Reimond Manco: "Sale cargado en hombros"

En los últimos años se ha hecho tendencia que exjugadores ahora se dediquen a crear contenido en redes sociales y varios de ellos han tenido éxito, siendo dos casos importantes los de Reimond Manco y Francisco Bazán, quienes recientemente han sostenido un intecambio de palabras, cada uno en su espacio.

El popular 'Rei' sostiene que el exgolero de Universitario solo lo sabe criticarlo y no se percata que participar un programa, ya sea de TV o por internet, implica tener una responsabilidad.

"Me pasa con Paco Bazán que no lo puedo ni ver. La cosa es que yo siento y creo que esto que tenemos acá es un arma, es un arma muy poderosa en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque después nos puede pasar factura. En el caso de Paco siento que él se ha comido el cuento, que él se ha cegado con los números y que no le interesa hacer lo que sea con tal de conseguir views y tener alcance. Entonces de eso tampoco se trata. Es como venderle tu alma al diablo", dijo el exjotita en Oigo TV y obtuvo rápidamente respuesta.

"Oye Manco, deja el victimismo que no te cae bien. Tú vives hablando de excompañeros, qué hablas de mí. Dedícate a hablar de ti. Ahora cuando quieras, cuando quieras estás siempre invitado a cualquier espacio en donde yo esté, porque esa es la diferencia. Yo no mezclo las cosas. El show es una cosa y luego la confrontación, el argumento, el cara a cara es otra", declaró Bazán, quien recordó que el exjugador de Alianza Lima fue cargado tras salir de una fiesta nocturna.

"Te cuento que estoy al frente. Si quieres voy ahorita y ahí nos hablamos y nos solucionamos con argumentos. Deje victimizarse señor, por favor. A usted también le encanta el show. Le gusta tanto, pero usted sale cargado a hombros", concluyó.