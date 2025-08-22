- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Paco Bazán responde fuerte a ácidas críticas de Reimond Manco: "Sale cargado en hombros"
El exportero de Universitario le contestó sin filtros a Reimond Manco, quien lo acusó de no ser responsable con sus comentarios en diferentes programas.
En los últimos años se ha hecho tendencia que exjugadores ahora se dediquen a crear contenido en redes sociales y varios de ellos han tenido éxito, siendo dos casos importantes los de Reimond Manco y Francisco Bazán, quienes recientemente han sostenido un intecambio de palabras, cada uno en su espacio.
PUEDES VER: Pedro Aquino y su emotiva dedicatoria tras fichar por Alianza y no Cristal: "Te voy a..."
El popular 'Rei' sostiene que el exgolero de Universitario solo lo sabe criticarlo y no se percata que participar un programa, ya sea de TV o por internet, implica tener una responsabilidad.
"Me pasa con Paco Bazán que no lo puedo ni ver. La cosa es que yo siento y creo que esto que tenemos acá es un arma, es un arma muy poderosa en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque después nos puede pasar factura. En el caso de Paco siento que él se ha comido el cuento, que él se ha cegado con los números y que no le interesa hacer lo que sea con tal de conseguir views y tener alcance. Entonces de eso tampoco se trata. Es como venderle tu alma al diablo", dijo el exjotita en Oigo TV y obtuvo rápidamente respuesta.
"Oye Manco, deja el victimismo que no te cae bien. Tú vives hablando de excompañeros, qué hablas de mí. Dedícate a hablar de ti. Ahora cuando quieras, cuando quieras estás siempre invitado a cualquier espacio en donde yo esté, porque esa es la diferencia. Yo no mezclo las cosas. El show es una cosa y luego la confrontación, el argumento, el cara a cara es otra", declaró Bazán, quien recordó que el exjugador de Alianza Lima fue cargado tras salir de una fiesta nocturna.
"Te cuento que estoy al frente. Si quieres voy ahorita y ahí nos hablamos y nos solucionamos con argumentos. Deje victimizarse señor, por favor. A usted también le encanta el show. Le gusta tanto, pero usted sale cargado a hombros", concluyó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90