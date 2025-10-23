Las sensibles bajas de Sporting Cristal y Universitario para crucial partido por el Clausura

Tras haber sido pospuesto, el partido entre Cristal y Universitario se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. y ambos equipos llegan luego de conseguir victorias en los últimos minutos del partido. Lamentablemente, no podrán contar con jugadores habituales en el once titular ni en la banca de suplentes.

A pesar de la cantidad de puntos que los diferencia, Sporting Cristal no pierde la esperanza de sumar tres puntos y posponer la celebración de Universitario. Los dirigidos por Jorge Fossati sumaron más bajas en el partido contra Ayacucho FC que son considerados como piezas clave en los titulares.

Las bajas que sufrirán Cristal y Universitario

Por el lado de Universitario, las bajas confirmadas por amonestaciones son Jesús Castillo y Andy Polo, a ellos también se suma Paolo Alessandro Reyna por fractura nasal. Horacio Calcaterra era otra de las posibles bajas, pero la convocatoria de Universitario confirmó su regreso y podría arrancar desde la banca de suplentes como pieza de recambio.

Universitario busca acercarse al 'tri'.

Por otro lado, la única baja confirmada ha sido la de Gustavo Cazonatti por una lesión a la rodilla, mientras que en la últimas horas se habló de la recuperación de Luis Abram y Luis Iberico. Estos dos últimos futbolistas fueron habrían realizado fútbol con normalidad en la preparación para el partido contra la 'U'.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

Revisa los horarios para seguir el partido entre Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025. En Perú inicia a las 8:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00

Bolivia y Venezuela. 21:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00

México: 19:00

Estados Unidos: 21:00 (Miami y Nueva York) y 18:00 (Los Ángeles)

España: 03:00 (del viernes 24)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario?

El duelo entre Sporting Cristal vs Universitario se podrá ver a través de la señal en vivo de L1 MAX en DirecTV, Claro TV, Mi Fibra, Zapping y Win TV. También puedes seguir el minuto a minuto EN VIVO y EN DIRECTO desde Libero.pe.