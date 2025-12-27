Campeón con Sporting Cristal da el batacazo y fichó por Alianza Universidad de la Liga 2

Sporting Cristal ha tenido a grandes jugadores en la historia de su club y por eso algunos lograron coronarse campeones, pero debido a que su rendimiento fue decayendo, terminaron su carrera en clubes de la segunda división. Ese es el caso de Marcio Valverde, quien ahora jugará en Alianza Universidad de la Liga 2.

Alianza Universidad hizo oficial el fichaje de campeón de Sporting Cristal

La página oficial de Alianza Universidad ha oficializado la contratación de Valverde para toda la temporada 2026 y buscará el ascenso a la Liga 1 con su gran talento.

"¡Bienvenido Marcio Valverde! Volante con mucha experiencia que llega para aportar técnica, dinámica y generación de juego ofensivo", se puede leer en la publicación del club huanuqueño.

Marcio Valverde, campeón con Sporting Cristal, fichó por Alianza Universidad.

Cabe mencionar que Marcio Valverde llega a Alianza Universidad de Huánuco luego de defender los colores de Comerciantes FC, también de la Segunda División peruana.

Marcio Valverde en la Liga 2 2025

Valverde disputó la Liga 2 con los colores de Comerciantes. En esta etapa, antes de llegar al cuadro huanuqueño, disputó 21 partidos oficiales en los que logró anotar 4 goles importantes.

Marcio Valverde campeón con Sporting Cristal

Marcio Valverde, volante de 38 años, jugó en Sporting Cristal desde 2010 hasta 2013. Durante su paso por el equipo celeste, logró el título nacional del 2012 bajo la dirección de Roberto Mosquera.