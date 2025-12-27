Sporting Cristal anuncia dos nuevos fichajes para pelear el título en 2026: "Proceso..."

Sporting Cristal está enfocado en poder revertir los malos resultados que ha obtenido en los últimos años en sus distintas disciplinas deportivas. En la Liga 1, vienen definiendo salidas y nuevos fichajes, al igual que en su delegación femenina. En medio de ello, el club anunció que se realizarán dos nuevos fichajes para pelear todo los objetivos.

Sporting Cristal anuncia dos nuevos fichajes para el 2026

En esta ocasión, hablamos del equipo femenino de Sporting Cristal, que ya inició la planificación para afrontar la próxima edición de la Liga Femenina con el objetivo de mejorar su desempeño y pelear por el título nacional. En ese marco, el club ha venido anunciando algunas incorporaciones, aunque no todas han generado una respuesta positiva entre los hinchas.

Justamente, el jefe deportivo del equipo, Alonso Galdos Sommerfeld, se manifestó en redes sociales tras la consulta de un aficionado y sorprendió al revelar que aún restan presentar a dos futbolistas más para dar por cerrado el plantel.

Sporting Cristal busca pelear el título en 2026 tras perder en las semifinales en esta temporada.

"Quedan presentar 2 jugadoras más y tenemos un plantel bastante amplio de acuerdo a una temporada larga y que no nos pase lo de este año que las lesiones de final de año nos dejaron mermados para la última parte. Apoyemos el trabajo de las chicas y creamos en el proceso", fue el mensaje que compartió el directivo en su cuenta de 'X'.

Según explicó Galdos, la intención del club es conformar un equipo amplio y competitivo que permita afrontar eventuales lesiones sin complicaciones y no perder terreno en la lucha por el título. En esa misma línea, pidió apaciguar las críticas y respaldar este nuevo proceso.

Fichajes de Sporting Cristal para el 2026

En los últimos días, Sporting Cristal ha venido oficializando a sus primeras incorporaciones con miras a la próxima temporada de la Liga Femenina, entre ellas figuran Jhosely Gamarra, Alessia Sanhelli, Tamara Alves, Thayla Sousa y Giovana Soares. El conjunto bajopontino confía en el talento de estas futbolistas con la meta de encaminar su proyecto hacia la conquista del título nacional.