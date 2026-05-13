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Se fue de club peruano en pleno Apertura y fichará por equipo argentino que disputa la Copa Sudamericana
El delantero decidió salir del cuadro peruano a falta de tres fechas para que termine el Torneo Apertura y su futuro estará en el fútbol argentino.
Sorpresa en el fútbol peruano. Sucede que a falta de tres fechas para que culmine el Torneo Apertura 2026, Deportivo Garcilaso anunció que el futbolista Agustín Graneros dejó el cuadro cusqueño de 'mutuo acuerdo' y su futuro estará en Argentina, precisamente en Deportivo Riestra, que disputa la Copa Sudamericana.
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De acuerdo con la información del periodista Enrique Vega, el delantero de 24 años llegó a un acuerdo con el equipo que llegó a dirigir el difunto Diego Armando Maradona y este jueves estampará su firma por un año y medio. Además, resaltó que, aparte de Deportivo Riestra, Atlético Grau también estuvo interesado en él, pero Graneros optó por seguir su carrera en su país natal.
“El profesor Guillermo Duró fue clave para concretar su llegada. Atlético Grau también había mostrado interés en sus servicios tras su salida de Garcilaso, pero finalmente optó por continuar su carrera en el fútbol argentino”, escribió el comunicador en sus redes sociales.
Agustín Graneros jugará por Deportivo Riestra
Comunicado de Deportivo Garcilaso sobre Agustín Graneros
Por medio de un comunicado oficial, Deportivo Garcilaso anunció la salida de Agustín Graneros y señaló que esta decisión se tomó 'en los mejores términos', priorizando el bienestar de ambas partes.
El Club Deportivo Garcilaso comunica a la prensa deportiva, hinchas y a la opinión pública en general que nuestra institución y el futbolista Agustín Graneros han decidido, de mutuo acuerdo, dar por concluido el vínculo contractual que los unía para la presente temporada.
Esta decisión se ha tomado en los mejores términos, priorizando el bienestar mutuo y teniendo por delante los objetivos deportivos de la institución para lo que resta de la Liga 1 2026.
Agradecemos a Graneros por la entrega y el profesionalismo mostrado y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales y personales.
Comunicado sobre Agustín Graneros
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