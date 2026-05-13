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Enfrentó a la selección peruana y luego descubrió su lado femenino: "Ahora me encanta..."

Un reconocido futbolista, que enfrentó a la selección peruana de Yoshimar Yotún, admitió que descubrió su lado femenino y ahora tiene otros gustos.

Francisco Esteves
Enfrentó a la selección peruana y luego descubrió su lado femenino.
Enfrentó a la selección peruana y luego descubrió su lado femenino. | Foto: AFP.
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¡Sorpresa! Un futbolista que chocó contra la selección peruana reveló durante una entrevista que recientemente descubrió su lado femenino y ahora le encantan cosas que antes veía con malos ojos, o que ni siquiera tomaba en cuenta. Se trata de un elemento de élite que salió campeón del Mundial de la FIFA Qatar 2022 junto a Lionel Messi. Nos referimos a Lisandro Martínez.

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Durante las Eliminatorias Conmebol 2022, Perú y Argentina se enfrentaron en el Estadio Monumental de Buenos Aires el 14 de octubre del 2021. Ese encuentro lo ganó la Albiceleste por 1-0 y, entre los convocados por Lionel Scaloni, estuvo el popular Licha, quien no saltó al terreno de juego, pero sí enfrentó a la Blanquirroja desde la banca de suplentes.

Bajo esa premisa, recientemente Lisandro Martínez brindó una entrevista para el programa 'LDP Mundial', con el periodista Joaquín "Pollo" Álvarez, y habló de un tema que, por la crianza antigua, muchos hombres ocultan o sobre el que mantienen una idea totalmente equivocada. Según el defensor internacional, perdió vergüenza de expresar sus emociones gracias a su esposa y su familia.

“Muriel me enseñó a ser un hombre, yo venía de un lugar machista y nunca pude desarrollar mi lado femenino. Creía que llorar era debilidad, ahora me encanta llorar, expresarme y dar amor”, precisó el futbolista de la selección argentina, que disputará la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. De esta forma, aclaró que está totalmente bien mostrar sus emociones y dejar de lado la masculinidad frágil que muchos hombres tienen hoy en día.

Trayectoria de Lisandro Martínez

Estos han sido sus clubes:

  • Newell's Old Boys
  • Defensa y Justicia
  • Ajax de Ámsterdam
  • Manchester United
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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