Atención Mano Menezes: Kenji Cabrera anuncia nueva posición en el campo previo a partidos de Perú

Kenji Cabrera participó en la victoria de Vancouver Whitecaps por la MLS. El peruano ingresó al minuto 63 en lo que fue el triunfo ante San Jose Earthquakes, disputado este sábado 9 de mayo.

Luego del gran triunfo, Cabrera se pronunció previo a los amistosos que tendrá la selección peruana ante España y Haití, donde sorprendió al hablar sobre su nueva ubicación dentro del terreno de juego con el equipo estadounidense, ilusionando a los hinchas de la Bicolor.

Kenji Cabrera habla sobre su nueva posición con Vancouver Whitecaps

En conversación con el portal ‘Area Sports’, el extremo de la selección peruana dio a conocer la nueva posición en la que el entrenador Jesper Sørensen lo ha estado utilizando, esperando así que, cuando Mano Menezes lo llame para la Bicolor, también pueda estar en esa posición dentro del terreno de juego.

"La verdad que ya eso depende del entrenador. El entrenador es el que me ve en el día a día, me ve en los partidos obviamente. Ahora últimamente estoy jugando de número 10, juego de volante interior", explicó el jugador de 23 años.

Además, manifestó que le gusta mucho jugar en esa posición, aunque también dejó en claro que no tiene problemas en actuar como extremo, su ubicación habitual.

"Me gusta mucho jugar de volante interior. Antes jugaba de extremo también, pero bueno, ya eso depende del entrenador y siempre voy a jugar donde me toque", finalizó.

¿Cuánto es el valor de Kenji Cabrera?

Actualmente, el futbolista de 23 años tiene una cotización de 1,60 millones de euros, de acuerdo con el portal internacional Transfermarkt.

¿Cuándo juega Perú vs. Haití?

El encuentro entre Perú y Haití se llevará a cabo este viernes 5 de junio en el NU Stadium de Miami, recinto que cuenta con una capacidad para 25,000 espectadores.

¿Cuándo juega Perú vs. España?

El partido entre Perú contra España tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, México, que cuenta con una capacidad para 51.726 espectadores. Dicho partido se realizará este lunes 8 de junio, que será el último partido de la selección española antes de comenzar el Mundial 2026.