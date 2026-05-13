Así luce la cancha del Estadio Nacional tras filtrarse el deplorable estado en el que quedó tras conciertos

En las últimas semanas, una de las grandes polémicas que se instaló en el ámbito deportivo de nuestro país fue el pésimo estado de la cancha del Estadio Nacional. A través de una fotografía filtrada en redes sociales, se pudo observar que el gramado estaba completamente destruido a raíz del uso excesivo de este coloso para conciertos y no para partidos del torneo local.

En ese contexto, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitió un comunicado en el que informó que se encuentran "en la etapa final de los trabajos de recuperación del campo" a raíz de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República. Organismo que también se pronunció al respecto y culpó directamente al IPD del deterioro del césped y de la cancha atlética por el uso excesivo para eventos no deportivos.

Comunicado del Instituto Peruano del Deporte

“El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informa que se encuentra en la etapa final de los trabajos de recuperación del campo del Estadio Nacional con miras al retorno del fútbol en este importante escenario”, empieza el comunicado del IPD.

Luego, añadieron: “Conforme a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, el pasado mes de abril, realizamos todas las labores correspondientes para contar con un gramado e instalaciones en óptimas condiciones en favor de todos nuestros deportistas y comunidad en general”.

Además, el IPD recalcó que el informe de la Contraloría “fue publicado en abril y, a la fecha, gracias a un cronograma debidamente estructurado y cumplido a cabalidad, ya contamos con un avance casi del 100% en los trabajos en dicho coloso. Estas acciones forman parte del compromiso de la actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, para garantizar una infraestructura deportiva en óptimas condiciones”.

Finalmente, reafirmaron su misión de promover el deporte a nivel nacional “en un marco de respeto a la ley y bajo un enfoque de integridad institucional”.

Comunicado del Instituto Peruano del Deporte.

Contraloría arremetió contra el IPD por el mal estado de la cancha del Nacional

Pese a esto, la Contraloría General culpó al IPD del uso excesivo del Estadio Nacional para eventos no deportivos, lo que generó no solo el “deterioro del césped de la cancha de fútbol”, sino también el de la pista atlética, “dificultando su uso para las prácticas deportivas”. Además, alertaron que la “falta de mantenimiento a las estructuras metálicas del techo de las tribunas y de las cámaras de videovigilancia podría poner en riesgo a los visitantes y al personal que labora en el primer recinto deportivo del país”.

De acuerdo con su informe emitido, “la falta de mantenimiento y la continua realización de eventos no deportivos con la presencia masiva de público no solo ha contribuido al alto grado de deterioro del campo deportivo, sino que impide adoptar medidas destinadas a su óptima recuperación al no permitir que se completen los procedimientos técnicos para obtener un césped de calidad con la resistencia y crecimiento adecuado para realizar competencias deportivas profesionales e internacionales en condiciones idóneas, de acuerdo con la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)”.

Así luce el estadio Nacional tras el mantenimiento que se le está dando.

En esa misma línea, señalaron que el IPD “cuenta con un presupuesto aprobado de S/700.000 para contratar el servicio de mantenimiento del césped natural del Estadio Nacional, pero a la fecha no ha convocado el procedimiento de selección” y que el pasado 15 de abril, “los auditores constataron que cerca del 90% del área del campo deportivo carecía de césped y la mala hierba estaba siendo extraída manualmente, mientras que el 22 de abril se verificó que una empresa contratada por una promotora de eventos -y no por el IPD- había sembrado bloques de césped en el 35% del área de la cancha de fútbol utilizando un método de sembrado (tipo bermuda de 50 cm por 50 cm), el cual no está contemplado en la normativa de la CONMEBOL”.

Finalmente, se pronunciaron acerca del deterioro de la pista atlética: “Durante el servicio de control también se advirtió el deterioro de la pista atlética de seis carriles de material sintético (instalada como parte de la reinauguración del Estadio Nacional en el 2011) debido al desgaste propio del tiempo, así como a la acción física (colocación) de diversos elementos, como servicios higiénicos portátiles, protectores plásticos de césped y estructuras para el uso de stands de venta para la realización de eventos no deportivos, lo cual afecta su uso para la práctica deportiva”.