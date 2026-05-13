Nuevo canal cerca de transmitir todos los partidos de la Liga peruana 2026 GRATIS

Es claro que uno de los temas que generó mucha expectativa en el fútbol peruano fue el relacionado con los canales de transmisión de los partidos oficiales de la Liga 1. Sin embargo, no es el único campeonato que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene como prioridad, ya que otro de los certámenes que está por iniciar es la Liga 3 y se avanza en cuanto al canal de emisión en directo.

En las últimas horas, se conoció que LINFA TV tiene la intención de crear una cuenta oficial de YouTube para transmitir cada uno de los partidos de la Liga 3 2026. Dado que tiene experiencia con su señal en los cotejos de la Copa Perú, ahora busca ser una de las principales operadoras para llevar a los hogares los encuentros de este certamen nacional de forma gratuita.

Eso sí, aún no está confirmada al 100% su incorporación para transmitir los partidos de la Liga 3 del fútbol peruano, por lo que se espera que pronto llegue a un acuerdo con la FPF para iniciar la creación de las plataformas digitales y brindar información al detalle sobre cada uno de los compromisos programados.

"LINFA estaría evaluando la creación de su canal de Youtube. En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que LINFA estaría trabajando en el lanzamiento de un canal oficial de YouTube para la temporada 2026. El proyecto tendría como objetivo transmitir partidos la Liga 3, copa Perú Vaope y otras competiciones. Por ahora no existe un anuncio oficial, pero la posibilidad ya viene generando expectativa entre los hinchas del fútbol peruano, quienes esperan una mayor difusión y cobertura del torneo", informó el portal DyJ Sports.

Linfa TV quiere crear canal de Youtube para transmitir partidos de la Liga 3.

Sorteo de la Liga 3 2026 del fútbol peruano

Desde el Auditorio Sala Escalonada del Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro, se llevará a cabo el sorteo de la Liga 3 2026 este viernes 15 de mayo a partir de las 10.45 a. m. (15.45 GMT).