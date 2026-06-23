JNE certifica firmas para que casas de apuestas deportivas puedan presentar Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió la resolución mediante la cual certifica la validez de las 5.000 firmas necesarias para que los operadores de apuestas deportivas y juegos a distancia puedan presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), establecido mediante el Decreto Legislativo N.° 1644, emitido durante el gobierno de Dina Boluarte.

Diversos informes elaborados por constitucionalistas y tributaristas han cuestionado aspectos jurídicos del Decreto Legislativo N.° 1644, ya que este tributo carece de elementos esenciales y, por lo tanto, lo convierten en ilegal e inconstitucional. Precisamente, la Autógrafa del Proyecto de Ley N.° 9645/2024-CR busca corregir dichas observaciones y otorgar mayor seguridad jurídica al marco regulatorio aplicable a la actividad.

De no aprobarse la insistencia en el Pleno del Congreso de este martes, podría iniciarse un proceso de revisión constitucional de la norma. Existe un antecedente relevante en la industria del juego: mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 009-2001-AI/TC se declararon inconstitucionales determinadas disposiciones tributarias aplicables a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, lo que posteriormente dio lugar a procesos de reliquidación, compensación y devolución de los montos cobrados bajo dicho régimen.

Actualmente, las apuestas deportivas y juegos a distancia tributan un 12% por concepto de Impuesto al Juego. A ello se suma un ISC de 1% aplicado sobre el monto apostado. Diversos análisis especializados han señalado que, debido a la naturaleza de la actividad, la carga tributaria efectiva resultante puede ser significativamente superior a la tasa nominal, alcanzando niveles cercanos al 50% de los ingresos brutos del juego en determinados escenarios.

Esta situación ha tenido un impacto relevante sobre la industria formal. Entre 2025 y 2026 han salido del mercado peruano 40 operadores de apuestas y se han cerrado 1.500 puntos de venta, según información oficial del sector. Asimismo, los patrocinios deportivos provenientes de empresas de apuestas han disminuido significativamente, pasando de estar presentes en 18 clubes de fútbol profesional en 2024 a solo cinco durante 2026.

Adicionalmente, representantes de la industria han advertido que una mayor carga tributaria incentiva la migración de jugadores hacia plataformas ilegales que operan fuera del alcance de la regulación peruana y que suelen ofrecer mejores cuotas, promociones y premios al no estar sujetas a las mismas obligaciones tributarias y regulatorias.

Congreso tiene la última palabra

La aprobación por insistencia de la Autógrafa del Proyecto de Ley N.° 9645/2024-CR permitiría corregir las observaciones formuladas respecto del Decreto Legislativo N.° 1644 y otorgar mayor predictibilidad al marco regulatorio y tributario aplicable a las apuestas deportivas y juegos a distancia.

La decisión será debatida este martes en el Pleno del Congreso, instancia que tiene la oportunidad de definir el futuro del esquema tributario del sector, preservar la seguridad jurídica, proteger la recaudación fiscal y fortalecer la lucha contra la informalidad y las plataformas ilegales que operan al margen de la regulación peruana.