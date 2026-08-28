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'Flaco' Granda dio rotundo comentario de Felipe Chávez tras dejar Bayern: "No lo veo como un mega crack"

El fichaje de Felipe Chávez por el FC Magdeburgo ha generado diversas reacciones, y una de ellas fue la del periodista deportivo.

Antonio Vidal
'Flaco' Granda dio rotundo comentario de Felipe Chávez tras dejar Bayern Múnich. Foto: composición Líbero/Agranda TV/FC Magdeburg
'Flaco' Granda dio rotundo comentario de Felipe Chávez tras dejar Bayern Múnich. Foto: composición Líbero/Agranda TV/FC Magdeburg
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Si bien Felipe Chávez brilló en la última pretemporada con Bayern Múnich, al sumar cuatro goles y dos asistencias, su destino más cercano cambió de dirección. El futbolista peruano fue prestado al FC Magdeburgo de la Bundesliga 2 por una temporada, con opción de compra, pese a tener otras ofertas sobre la mesa. La medida dividió opiniones entre hinchas y analistas del fútbol peruano.

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Una de esas voces fue la del periodista Giancarlo Granda, quien en una reciente edición del programa se mostró prudente respecto de la decisión del jugador de pasar a la segunda categoría del fútbol alemán. “Yo creo que es un buen jugador. No creo que sea la estrella del futuro del fútbol peruano”, expresó al inicio de su participación en Radio Nacional.

Más adelante, el comunicador trazó una comparación con futbolistas como Jefferson Farfán y André Carrillo. “A los 19 y 20 años nosotros ya teníamos jugadores como Jefferson Farfán en el extranjero, André Carrillo, y jugando en equipos más importantes. Farfán se fue a PSV Eindhoven, de los grandes de Países Bajos; Carrillo también, se fue a Sporting de Lisboa. Entonces, son equipos más grandes que Magdeburgo”.

Felipe Chávez, FC Magdeburg

Felipe Chávez se fue de préstamo a FC Magdeburg

“Este es un chico joven, no hay que ponerle la mochila de ser el salvador de Perú, porque claramente lo vamos a terminar perjudicando”, complementó.

Además, fue claro en compararlo con su compañero Fabio Gruber. “Por ejemplo, yo considero que Fabio Gruber es mejor jugador que él, tiene una mejor carrera, por lo menos hasta acá”.

“Creo que es un buen jugador. Por algo Bayern lo tiene en sus filas y por algo le extiende el contrato. No lo veo como un mega ‘crack’. ‘Crack’ era Farfán. Para mí puede ser un buen jugador que nos puede servir”, finalizó.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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