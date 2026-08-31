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Partidos de hoy, martes 1 de septiembre: programación, agenda y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 1 de septiembre, con relación a los cotejos de Liga 1, Copa de Alemania, entre otros certámenes.

Diego Medina
Partiros de hoy, martes 1 de septiembre, con duelos de Liga 1 y Copa de Alemania.
Partiros de hoy, martes 1 de septiembre, con duelos de Liga 1 y Copa de Alemania. | Foto: Composición LÍBERO.
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El fútbol no se detiene y tenemos un sinfín de partidos para hoy, martes 1 de septiembre, con respecto a la Liga 1, Copa de Alemania, entre otras competencias. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto de estos vitales choques que generan emoción en los aficionados.

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Partidos de hoy de Liga 1

PARTIDOHORARIOCANALES
Atlético Grau vs Melgar3.00 pm.L1 MAX, Movistar TV App, DGO

Partidos de hoy de Copa Alemania - DFB Pokal

PARTIDOHORARIOCANAL
HEBC Hamburg vs Borussia Dortmund1.45 pm.Sky GO

Partidos de hoy de la Liga Saudí

PARTIDOHORARIOCANAL
Al Hilal vs Al Ahli1.00 pm.FOX One

Partidos de hoy de Copa Italia

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Parma vs Cremonese11.00 am.DIRECTV Sports, DGO
Torina vs Monza2.00 pm.DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy de Liga Colombiana

PARTIDOHORARIOCANALES
Fortaleza vs Once Caldas8.00 pm.Win+ Fútbol, Win Play, SportTV, Fanatiz

Partidos de hoy de Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Delfín vs Técnico Universitario4.30 pm.Zapping Sports
LDU Quito vs Mushuc Runa7.00 pm.Zapping Sports

Partidos de hoy de Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rubio Ñú vs Sportivo San Lorenzo2.00 pm.DirecTV Sports, TiGO Sports
2 de Mayo vs Sportivo Luqueño4.30 pm.DirecTV Sports, TiGO Sports

Partidos de hoy de Copa de Brasil

PARTIDOHORARIOCANALES
Atlético Mineiro vs Cruzeiro7.00 pm.DirecTV Sports, SporTV, Premiere
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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