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Partidos de hoy, martes 1 de septiembre: programación, agenda y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 1 de septiembre, con relación a los cotejos de Liga 1, Copa de Alemania, entre otros certámenes.
El fútbol no se detiene y tenemos un sinfín de partidos para hoy, martes 1 de septiembre, con respecto a la Liga 1, Copa de Alemania, entre otras competencias. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto de estos vitales choques que generan emoción en los aficionados.
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Partidos de hoy de Liga 1
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Atlético Grau vs Melgar
|3.00 pm.
|L1 MAX, Movistar TV App, DGO
Partidos de hoy de Copa Alemania - DFB Pokal
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|HEBC Hamburg vs Borussia Dortmund
|1.45 pm.
|Sky GO
Partidos de hoy de la Liga Saudí
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Al Hilal vs Al Ahli
|1.00 pm.
|FOX One
Partidos de hoy de Copa Italia
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Parma vs Cremonese
|11.00 am.
|DIRECTV Sports, DGO
|Torina vs Monza
|2.00 pm.
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy de Liga Colombiana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Fortaleza vs Once Caldas
|8.00 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, SportTV, Fanatiz
Partidos de hoy de Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Delfín vs Técnico Universitario
|4.30 pm.
|Zapping Sports
|LDU Quito vs Mushuc Runa
|7.00 pm.
|Zapping Sports
Partidos de hoy de Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rubio Ñú vs Sportivo San Lorenzo
|2.00 pm.
|DirecTV Sports, TiGO Sports
|2 de Mayo vs Sportivo Luqueño
|4.30 pm.
|DirecTV Sports, TiGO Sports
Partidos de hoy de Copa de Brasil
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Atlético Mineiro vs Cruzeiro
|7.00 pm.
|DirecTV Sports, SporTV, Premiere
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