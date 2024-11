Raziel García habló sobre su no llegada a Alianza Lima: "Ojalá pueda ir"

Cuando todo parecía indicar que Raziel García sería nuevo Jugador de Alianza Lima, en las últimas horas llegó la información que ponían al atacante lejos del cuadro íntimo. Por ello, el propio jugador reveló que no se encuentra enterado de tal situación y aseguró que ya no pertenece a Ciencia del Cusco .

"Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo sobre una posible caída del pase a Alianza. Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima", indicó en Alianza History.