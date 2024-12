Alianza Lima: hinchas se pelean y piden que Barcos ceda la '9' a Guerrero

Usuarios apoyan que Barcos uses la '9' de Alianza Lima.

“Barcos le daría la 9 sin ningún problema de eso no tengo dudas” y “Ustedes creen que si firma Paolo no va a pedir la 9? Barcos ya sabe que la tiene que ceder, no hagan dramas, ¿cómo que PG9 es la 9 de la selección y no lo va a ser en Alianza?”, fueron algunas de las opiniones de la hinchada aliancista.