Futbolista fundamental de Alianza Lima se iría a Millonarios por tema económico

Alianza Lima no contará más con Angie Castañeda.

"Hoy me despido de un capítulo inolvidable de mi vida, pero quiero hacerlo desde el agradecimiento y con el corazón lleno. Se parte de Alianza Lima fue abrazar una historia, una familia y un sueño que siempre llevaré conmigo. Ustedes, los hinchas, han sido nuestra fuerza y motor. Me voy con la satisfacción de haber dejado todo en la cancha y con recuerdos que guardaré para siempre. Cada gol, casa sonrisa, cada lágrima y cada abrazo forman parte de un tesoro que me llevo en el corazón. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto", fueron algunas de las palabras.