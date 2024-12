Juan Pablo Freytes y su emotivo mensaje tras dejar Alianza Lima: "Me los llevo en mi corazón"

Uno de los movimientos más sorpresivos de este mercado de fichajes del fútbol peruano se ha dado este viernes. Cuando ningún hincha blanquiazul lo sospechaba, Juan Pablo Freytes no seguirá en Alianza Lima pues este vendió el 70% de su carta pase al Fluminense de Brasil para la temporada 2025.

Esta noticia ha caído como un baldazo de agua fría entre los aficionados 'Íntimos' , quienes consideraban al lateral izquierdo como una de las piezas claves en el once titular del DT Néstor Gorosito. Horas después de confirmarse el fichaje del futbolista argentino al cuadro brasileño, este se expresó con un mensaje de agradecimiento.

Alianza Lima anunció la salida de Juan Pablo Freytes para el 2025. Foto: Alianza Lima

A través de sus redes sociales, el defensor de 24 años dejó una sentida publicación donde agradeció a la institución victoriana por haberlo acogido durante los últimos 12 meses y lo hicieron sentir como si fuese su segundo hogar, a pesar de no haber logrado el objetivo del título nacional este 2024.

"Hoy me despido de un club increíble, dónde su gente tanto hinchas como empleados hacen que día a día está institución sea gigante; agradecido del año que me hicieron vivir a mí y a mi familia, nos hicieron sentir como en casa, fueron momentos felices y otros no tantos pero el pueblo blanquiazul, el verdadero hincha siempre estuvo y acompañó en cada momento", fue el inicio de su mensaje en su cuenta de Instagram.