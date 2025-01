Franco Navarro y la contundente respuesta a Farioli sobre acudir a la FIFA: "Hay una cláusula"

Alianza Lima se encuentra envuelto en polémica por el caso de Brian Farioli , uno de los flamantes refuerzos de Néstor Gorosito para la temporada 2025 en la que disputará la Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores. Y es que pese a que arribó al Perú, el futbolista argentino no firmará contrato con el club blanquiazul por un insólito motivo del que Franco Navarro no dudó en responder.

“Nosotros actuamos de buena fe y no hemos firmado ningún contrato. A todos los jugadores se les manda una carta oferta en la que hay una cláusula que señala exactamente que están sujetos al contrato a superar los exámenes médicos. El que no supera los exámenes médicos, no firma ningún contrato profesional. Así que eso es todo lo que puedo decir de Farioli. Alianza Lima ha hecho incorporaciones importantes. Espero que puedan entrevistar a (Guillermo) Enrique. Superaron perfectamente todas las exigencias”, dijo Franco Navarro.