Alianza Lima anuncia convocatoria de 9 futbolistas a la selección peruana: ¿Quiénes son?

Como sabemos, los íntimos quieren hacer un gran papel a nivel nacional e internacional esta campaña, por lo que su afición no aguantará muchos errores por parte del plantel de Néstor Gorosito. Sobre todo teniendo en cuenta que esperan mucho de él, ya que su arribo como entrenador a Matute fue duramente criticado.

No obstante, los hinchas de Alianza Lima cambiaron su foco de atención durante unos momentos al confirmarse que la selección peruana convocó a una enorme cantidad de futbolistas suyos que no podrán estar en los siguientes partidos del club, ya que la fecha FIFA es en la última semana de febrero. Sin embargo, no deben preocuparse mucho.