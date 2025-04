Giancarlo Granda hizo insólita comparación entre Alianza y Universitario: "La diferencia..."

Universitario de Deportes se consolidó en el primer lugar del Torneo Apertura tras apabullar a UTC por 6-0 en el Estadio Monumental. Este gran performance de los cremas han despertado los elogios de diversas personajes del fútbol. En esta ocasión, el periodista Giancarlo Granda elogió el buen momento de los cremas y realizó una insólita comparación con el plantel de Alianza Lima.

Resulta que, en la última edición del programa Después de Todo, el reconocido comunicador comparó los planteles de los clubes más representativos del país. No obstante, sorprendió al elogiar el gran rendimiento de los jugadores de la 'U' y criticó duramente a los blanquiazules.

"La diferencia de Alianza con la 'U' es que Universitario pone a los suplentes y le responde. Metes a Ancajima y juega bien, metes a Inga y le mete la duda. En Alianza metes a De Arrigo, Succar y no responden como los de la 'U'. Estamos hablando de que Inga y Rivera están sembrando una duda al entrenador por ser titulares. En Alianza los suplentes están haciendo la 'planchita' porque Gorosito no tiene ni media duda (de su once titular)", mencionó Granda.

Video: Movistar Deportes

Estas declaraciones dejaron sorprendidos a más de uno, ya que el elenco 'íntimo' también lleva un sorprendente inicio de temporada tanto a nivel local como en la Copa Libertadores, donde han conseguido hazañas importantes.

César Inga y José Rivera viven un gran presente con Universitario

La aparición de César Inga en el elenco de Universitario ha sido sumamente importante para tapar el vacío de Aldo Corzo por lesión. Lo más sorprendente del caso es que el joven futbolista llegó en un principio para ser el revulsivo por la banda derecha. No obstante, gracias a su polifuncionalidad se ha logrado ganar un lugar en el once.

Por su parte, José 'Tunche' Rivera también vive un estupendo momento con los merengues, pues en la actualidad es el máximo goleador del elenco de Ate con 5 tantos. Sin embargo, pese a ello aún no se ha logrado consolidar como titular, pero ha logrado conseguir los elogios de la hinchada que ya ponen en duda la titularidad de Álex Valera.