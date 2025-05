Filtran cómo estaría la interna de Alianza tras ser eliminados de Libertadores: "Preocupación"

Alianza Lima recibió un duro golpe tras la derrota por 2-0 ante Talleres en Argentina, pues con ese resultado, los blanquiazules perdieron toda chance de poder conseguir un lugar en los octavos de final y fueron eliminados de la Copa Libertadores. Ahora, se filtró como se encontraría la interna del equipo 'íntimo' tras quedar fuera del torneo continental.

Y es que, los dirigidos por Néstor Gorosito han ido de más a menos en esta temporada, ya que actualmente están en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025. Por ello, la eliminación de la Libertadores ha resultado ser un gran golpe para la hinchada que esperaba que fueran protagonistas esta temporada.

Bajo esa premisa, la reconocido periodista Ana Lucía Rodríguez reveló como se encuentra la interna del conjunto blanquiazul tras haberse quedado fuera del torneo de clubes más prestigioso de la Conmebol.

"La interna está bien, pero obviamente hay preocupación porque hay un bajón futbolístico. Si Alianza, que ya se quedó fuera de Libertadores, se queda fuera de la Sudamericana, que es un porcentaje bastante alto, en el torneo local está lejos", expresó la comunicadora para L1 Radio.

De igual manera, la periodista deportiva criticó que 'Pipo' Gorosito siga recordando la hazaña cuando eliminaron a Boca Juniors cuando el presente de Alianza Lima no es el mejor.

"Gorosito lo dijo previo a un partido, le pregunté por el momento de Alianza y me dijo que 'no hay que olvidarse que eliminaron a Boca', pero eso ya pasó no hay que vivir de eso. Hay que ser realistas ahora Alianza tiene chances porque la 'U' pierde, porque si hubiesen ganado ya no tendría posibilidades en el Apertura", añadió.

Alianza Lima aún puede clasificar a la Copa Sudamericana

Pese a la derrota que sufrieron ante Talleres, los blanquiazules aún pueden conseguir un lugar en otro certamen de la Conmebol, pues si logran quedarse con el tercer lugar del Grupo D se asegurarán un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Aunque no era el objetivo principal de la temporada, el cuadro íntimo aún tiene la oportunidad de ilusionar a su hinchada, ya que podría seguir haciendo historia a nivel internacional en la Sudamericana y, por qué no, soñar con la conquista de su primer título continental.