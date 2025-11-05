0
EN DIRECTO
Al Nassr vs. Goa con Cristiano Ronaldo
EN VIVO
Alianza Lima vs Los Chankas por la Liga 1

Los Chankas envía firme advertencia a poco del partido ante Alianza Lima en Andahuaylas: "Respeta"

En Alianza Lima solamente tienen en mente conseguir la victoria para asegurarse los primeros lugares en la tabla general y frente a Los Chankas tendrán su próxima prueba.

Jasmin Huaman
Los Chankas envían fuerte mensaje para Alianza Lima.
Los Chankas envían fuerte mensaje para Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

En la nueva fecha del Torneo Clausura, Alianza Lima visitará a Los Chankas en Andahuaylas pensando en conseguir un resultado positivo y no perder el ritmo de sus rivales directos, como lo son Cusco FC, Melgar y Sporting Cristal. Los blanquiazules vienen de empatar en casa y buscan revertir su situación este miércoles 5 de noviembre.

Alianza Lima comenzó con los fichajes para el 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima contrató a 6 futbolistas para la Liga 1 2026: "Acaban de firmar"

Los objetivos de Alianza Lima y Los Chankas son diferentes. Mientras que los dirigidos por Néstor Gorosito intentan sacar diferentes a sus rivales para llegar de la mejor manera a los playoffs, Los Chankas buscan clasificar a un torneo internacional para regalarles una alegría a su hinchada que los alienta como locales y de visita.

Los Chankas envían potente mensaje a Alianza Lima

En la previa del encuentro entre Los Chankas y Alianza Lima, a través de su cuenta de Facebook, el equipo local envió un fuerte mensaje al equipo victoriano. Además de servir como recordatorio del flamante encuentro, también asegurar que harán respetar su localía cueste lo que cueste. "La casa se respeta", escribieron en la publicación que alcanzó cientos de reacciones.

Alianza Lima vs Chankas

Los Chankas harán respetar su localía.

Los Chankas llegan al encuentro ante Alianza Lima con una racha de victorias por la mínima diferencia. El gran empujón para el equipo de Andahuaylas fue la gran hazaña ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Ahora, el equipo busca seguir ese camino para cerrar la temporada de la mejor manera.

Por su parte, Alianza Lima llega con una realidad diferente y siendo duramente criticados por su hinchada tras los malos resultados como locales. El más reciente fue ante Melgar, donde empataron sobre la hora.

En Alianza se resaltan la baja de importante futbolistas. Según el periodista Marcello Merizalde, los íntimos no podrán contar con Miguel Trauco, Matías Succar, Piero Cari, Guillermo Enrique, Pablo Lavandeira y Alessandro Burlamaqui.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

  2. Alianza Lima contrató a 6 futbolistas para la Liga 1 2026: "Acaban de firmar"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano