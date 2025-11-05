Los Chankas envía firme advertencia a poco del partido ante Alianza Lima en Andahuaylas: "Respeta"

En la nueva fecha del Torneo Clausura, Alianza Lima visitará a Los Chankas en Andahuaylas pensando en conseguir un resultado positivo y no perder el ritmo de sus rivales directos, como lo son Cusco FC, Melgar y Sporting Cristal. Los blanquiazules vienen de empatar en casa y buscan revertir su situación este miércoles 5 de noviembre.

Los objetivos de Alianza Lima y Los Chankas son diferentes. Mientras que los dirigidos por Néstor Gorosito intentan sacar diferentes a sus rivales para llegar de la mejor manera a los playoffs, Los Chankas buscan clasificar a un torneo internacional para regalarles una alegría a su hinchada que los alienta como locales y de visita.

Los Chankas envían potente mensaje a Alianza Lima

En la previa del encuentro entre Los Chankas y Alianza Lima, a través de su cuenta de Facebook, el equipo local envió un fuerte mensaje al equipo victoriano. Además de servir como recordatorio del flamante encuentro, también asegurar que harán respetar su localía cueste lo que cueste. "La casa se respeta", escribieron en la publicación que alcanzó cientos de reacciones.

Los Chankas harán respetar su localía.

Los Chankas llegan al encuentro ante Alianza Lima con una racha de victorias por la mínima diferencia. El gran empujón para el equipo de Andahuaylas fue la gran hazaña ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Ahora, el equipo busca seguir ese camino para cerrar la temporada de la mejor manera.

Por su parte, Alianza Lima llega con una realidad diferente y siendo duramente criticados por su hinchada tras los malos resultados como locales. El más reciente fue ante Melgar, donde empataron sobre la hora.

En Alianza se resaltan la baja de importante futbolistas. Según el periodista Marcello Merizalde, los íntimos no podrán contar con Miguel Trauco, Matías Succar, Piero Cari, Guillermo Enrique, Pablo Lavandeira y Alessandro Burlamaqui.