Rebagliati criticó discreto nivel de jugador que firmó por Alianza Lima hasta 2026: "Nadie..."

El comentarista deportivo señaló que el flamante fichaje de Alianza Lima no cumplió con las expectativas. ¿De quién se habla? Te lo contamos.

Wilfredo Inostroza
Diego Rebagliati critica jugador que firmó por Alianza Lima hasta 2026
Diego Rebagliati critica jugador que firmó por Alianza Lima hasta 2026 | Composición: Líbero
Si bien la campaña internacional de Alianza Lima ha tenido grandes momentos, lo cierto es que el fracaso en la Liga 1 ha generado un gran descontento en los hinchas blanquiazules, quienes apuntan sus críticas a directivos, cuerpo técnico y jugadores que llegaron como grandes fichajes, pero no terminaron de tener una temporada regular.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta 2026.

PUEDES VER: ¿Deja Alianza Lima? Carlos Zambrano recibió oferta de club campeón de Sudamericana: "Quiere..."

Diego Rebagliati, comentarista deportivo, también quedó sorprendido con el discreto nivel que ha mostrado Pedro Aquino, que actualmente es suplente en el once de Néstor Gorosito y hoy el titular en la línea de volantes es Jesús Castillo.

Video: Movistar Deportes.

"A mí me sorprende lo de Pedro Aquino. Pensé que con cuatro meses entrenando, nadie lo sacaba del equipo, pero Castillo se lo ha comido", dijo el también exdirectivo de Cristal en Al Ángulo.

Además, 'Reba' cree que tanto Aquino como Sergio Peña necesitan tener una pretemporada para comenzar a mostrar su verdadero nivel. "Están pidiendo a gritos una pretemporada para empezar desde cero"; agregó.

Cabe señalar que la 'Roca' está cedido a préstamo por Santos Laguna, club dueño de su carta pase, y estará en Alianza Lima al menos hasta mediados del 2026. Luego ambos clubes se deberán sentar a negociar para ver si se amplia el préstamo, se concreta un trasnferencia o finalmente no se cuenta más con el volante.

Pedro Aquino y sus números en Alianza Lima

Pedro Aquino llegó para el segundo semestre de este año: de momento ha jugado 11 partidos (9 en Liga 1 y 2 en Copa Sudamericana) con camiseta de Alianza Lima y ha marcado dos goles.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

