¡Perjudicó a Alianza Lima!: El grosero error del árbitro que pudo evitar la lesión de Pavez

La derrota que sufrió Alianza Lima ante 2 de Mayo el último martes por Copa Libertadores no solo fue comentada por el marcador, sino también por lo lesionados que sufrió el conjunto blanquiazul. Uno de ellos fue Esteban Pavez, quien sufrió un duro impacto en la rodilla y tuvo que abandonar el campo en su debut. Sin embargo, su lesión pudo haberse evitado si es que el árbitro hubiese cobrado un fuera de juego.

Cuando transcurrían los 72 minutos de juego, el conjunto paraguayo quiso generar un ataque a través de la vía aérea. La pelota fue rechazada por uno de los defensas del elenco blanquiazul y Sergio Sanabria quiso asistir con la cabeza a Pedro Delvalle, quien se sintió en fuera de juego y no hizo mucho esfuerzo para quedarse con el balón.

No obstante, al ver que ni el árbitro principal ni el juez de línea detuvieron la jugada, Delvalle siguió con la acción y dio un pase para continuar con el ataque. Esta polémica fue motivo de reclamo por parte de todo el plantel de Alianza Lima, que hasta ese momento cuidaba el cero en su arco.

Segundos después, el equipo dirigido por Pablo Guede tuvo que presenciar la dolorosa lesión de su flamante fichaje: Esteban Pavez. El mediocampista chileno no pudo continuar jugando y se fue del campo entre lágrimas, ya que era su debut con los 'Grones'.

"¿La lesión? Sí, la verdad estoy obviamente que caliente, triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori. Mañana me voy a hacer los exámenes", dijo el volante de 35 años al canal "Mr. Peet Channel" en la zona de prensa tras culminar el partido por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores.

Vale precisar que el nombre del colegiado designado por la Conmebol es José Burgos, de nacionalidad uruguaya y que por primera vez arbitraba un partido de Alianza Lima. Empero ya había impartido justicia en duelo de otros equipos peruanos, como César Vallejo, Atlético Grau y Deportivo Binacional.