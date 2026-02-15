Mr. Peet explota contra Alianza Lima por futbolista que es suplente: "Nos están huev..."

Uno de los equipos que no ha tenido una grata semana en lo deportivo es Alianza Lima. No solo las críticas llegaron tras su eliminación de Copa Libertadores, sino que el empate sin goles ante Alianza Atlético hizo que los seguidores blanquiazules exploten contra la directiva, comando técnico y jugadores. Justamente, uno de ellos fue Mr. Peet, quien no se guardó nada al ver que un futbolista de jerarquía es suplente.

Mr. Peet explotó al ver jugador suplente en Alianza Lima

Durante el programa "Madrugol", el periodista deportivo Peter Arévalo comenzó a criticar el planteamiento de Pablo Guede, pero hizo un alto para hacer referencia a Pedro Aquino por no sumar ningún minuto en los partidos oficiales de los 'íntimos' entre Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Dado que al estratega argentino le gusta jugar con doble '6', una crítica que se le apunta es que utiliza futbolistas que no se desempeñan habitualmente en ese sector. Teniendo a uno de jerarquía como Aquino, no se sabe por qué no lo alinea en partidos fundamentales. En palabras de Mr. Peet, entiende que el jugador tiene el alta médica para defender la blanquiazul, por lo que pide que sume minutos y así resolver todas las incógnitas de los aficionados.

"Si el encontró el equilibrio con doble 6, tiene a una de experiencia y recibió el alta médica. Y lo tiene en el banco y juega sin 6, que lo ponga. Es la única manera de saber si nos están huev… porque la gente puede decir muchas cosas. ¡Que lo ponga! ¿Cómo se explica que un mundialista esté en el banco? Quienes juegan en su posición, ninguno es 6", expresó Mr. Peet durante su programa en vivo.

Es claro que Alianza Lima vive un momento tenso tras los malos resultados en una semana. Lo cierto, es que ahora los blanquiazules deben voltear la página y mentalizarse en la Liga 1 2026, sabiendo que tienen como gran objetivo el título nacional y evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes.

Pedro Aquino no jugó ningún partido oficial con Alianza Lima el 2026

En los cinco partidos que ha tenido Alianza Lima entre Liga 1 y Fase 1 de la Copa Libertadores, Pedro Aquino ha sido convocado por Pablo Guede para que tenga chance de sumar minutos en el campo. Sin embargo, el ex Sporting Cristal no es elegido para las sustituciones del comando técnico y no ha participado en este 2026.