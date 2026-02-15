¿Se va Federico Girotti? Talleres le mandó mensaje a Alianza Lima por fuerte motivo: "Nuevo..."

¡Sorpresa! De forma totalmente inesperada, Talleres de Córdoba le mandó un fuerte mensaje a Alianza Lima mediante su cuenta oficial de 'X', generando así la reacción de miles de hinchas. Como sabemos, el cuadro argentino fue quien recientemente le vendió a Federico Girotti por casi 2 millones de dólares.

Resulta que este domingo 15 de febrero los íntimos se encuentran celebrando sus 125 años de vida institucional, por lo que diversas instituciones deportivas le mandaron saludos en redes sociales. Uno de estos casos fue la 'T', que precisamente la temporada pasada se enfrentó dos veces con el cuadro de Matute por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

"El Club Talleres felicita al Club Alianza Lima por un nuevo aniversario de su fundación", precisó la escuadra argentina, resaltando así una 'hermandad' por parte de ambos elencos. Sin embargo, lejos de mostrarse felices, los hinchas de Alianza Lima criticaron a Talleres por haberles transferido a Federico Girotti.

El mensaje de Talleres a Alianza Lima.

Y es que el delantero argentino hasta el momento no ha convertido con camiseta blanquiazul, pero no solo eso sino que incluso ha errado ocasiones clarísimas de gol frente al arco. Dos de ellas fueron precisamente en el partido de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, por lo que en cierto punto terminó costándole la clasificación a los de Matute.

¿Cuál es el valor de Federico Girotti?

Actualmente, Federico Girotti tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y está lejos de alcanzar el máximo precio de su carrera. En el 2021 llegó a costar 4 millones de euros cuando se encontraba jugando para River Plate de Argentina.