0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1

¿Se va Federico Girotti? Talleres le mandó mensaje a Alianza Lima por fuerte motivo: "Nuevo..."

Alianza Lima recibió un inesperado mensaje por parte de Talleres de Córdoba, club que le vendió al delantero Federico Girotti.

Francisco Esteves
Alianza Lima recibió mensaje de Talleres.
Alianza Lima recibió mensaje de Talleres. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

¡Sorpresa! De forma totalmente inesperada, Talleres de Córdoba le mandó un fuerte mensaje a Alianza Lima mediante su cuenta oficial de 'X', generando así la reacción de miles de hinchas. Como sabemos, el cuadro argentino fue quien recientemente le vendió a Federico Girotti por casi 2 millones de dólares.

Fernando Gaibor y unas fuertes declaraciones.

PUEDES VER: Fernando Gaibor se mostró incómodo por fuerte noticia que afectó a Alianza Lima: "Racismo"

Resulta que este domingo 15 de febrero los íntimos se encuentran celebrando sus 125 años de vida institucional, por lo que diversas instituciones deportivas le mandaron saludos en redes sociales. Uno de estos casos fue la 'T', que precisamente la temporada pasada se enfrentó dos veces con el cuadro de Matute por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

"El Club Talleres felicita al Club Alianza Lima por un nuevo aniversario de su fundación", precisó la escuadra argentina, resaltando así una 'hermandad' por parte de ambos elencos. Sin embargo, lejos de mostrarse felices, los hinchas de Alianza Lima criticaron a Talleres por haberles transferido a Federico Girotti.

Alianza Lima

El mensaje de Talleres a Alianza Lima.

Y es que el delantero argentino hasta el momento no ha convertido con camiseta blanquiazul, pero no solo eso sino que incluso ha errado ocasiones clarísimas de gol frente al arco. Dos de ellas fueron precisamente en el partido de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, por lo que en cierto punto terminó costándole la clasificación a los de Matute.

¿Cuál es el valor de Federico Girotti?

Actualmente, Federico Girotti tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y está lejos de alcanzar el máximo precio de su carrera. En el 2021 llegó a costar 4 millones de euros cuando se encontraba jugando para River Plate de Argentina.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima toma firme decisión sobre Pablo Guede tras malos resultados en Libertadores y Liga 1

  2. Guede tomó fuerte medida con Guerrero luego de críticas por no patear penal ante 2 de Mayo

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano