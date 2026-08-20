Audios del VAR aseguran que no hubo mano en el Alianza Lima vs UTC: "Balón contacta en la espalda"

Luego de varios días, la Comisión Nacional de Árbitros del Perú (CONAR) decidió soltar los audios del VAR con respecto a una jugada en particular que se dio en la victoria de Alianza Lima sobre UTC por 1-0 en el Torneo Clausura. Sucede que durante un momento del primer tiempo, los jugadores blanquiazules pidieron una mano en el área, pero el árbitro decidió no cobrarlo.

De acuerdo a los audios del VAR, no llamaron al juez principal porque consignaron que el esférico no chocó en la mano del futbolista de UTC sino en su espalda: "Al minuto 43, en un ataque del equipo azul y blanco, un atacante ingresa al área contraria disputando el balón con dos defensores del equipo crema. Producto de esa disputa, el balón contacta en la espalda de uno de los defensores y el árbitro deja que el juego continúe".

Luego, la explicación del audio añade: "El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando distintos ángulos y velocidades, corrobora que el balón contacta con la espalda del defensor, por lo que confirma la decisión de cancha: no mano". A continuación, podrás escuchar la explicación de los árbitros en la cabina VAR.

¿Qué dice el audio del VAR sobre esta jugada?