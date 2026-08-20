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Audios del VAR aseguran que no hubo mano en el Alianza Lima vs UTC: "Balón contacta en la espalda"
CONAR liberó los audios del VAR sobre la polémica jugada en el Alianza Lima vs UTC y aseguró que el balón nunca chocó en la mano del futbolista cajamarquino.
Luego de varios días, la Comisión Nacional de Árbitros del Perú (CONAR) decidió soltar los audios del VAR con respecto a una jugada en particular que se dio en la victoria de Alianza Lima sobre UTC por 1-0 en el Torneo Clausura. Sucede que durante un momento del primer tiempo, los jugadores blanquiazules pidieron una mano en el área, pero el árbitro decidió no cobrarlo.
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De acuerdo a los audios del VAR, no llamaron al juez principal porque consignaron que el esférico no chocó en la mano del futbolista de UTC sino en su espalda: "Al minuto 43, en un ataque del equipo azul y blanco, un atacante ingresa al área contraria disputando el balón con dos defensores del equipo crema. Producto de esa disputa, el balón contacta en la espalda de uno de los defensores y el árbitro deja que el juego continúe".
Luego, la explicación del audio añade: "El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando distintos ángulos y velocidades, corrobora que el balón contacta con la espalda del defensor, por lo que confirma la decisión de cancha: no mano". A continuación, podrás escuchar la explicación de los árbitros en la cabina VAR.
¿Qué dice el audio del VAR sobre esta jugada?
- VAR: Vale, habilitado... pecho... Dame, quiero dejarte la posible mano... close up.
- AVAR: Me quedo en el en vivo.
- VAR: Close up... a ver...
- AVAR: Me quedo en el en vivo.
- VAR: Ya, dame la baja derecha... Dame cuadro a cuadro... Eh, la orbital... Quédate en el en vivo.
- AVAR: Sí, sí, estoy en el en vivo.
- VAR: De la izquierda... Yo veo un golpe en la espalda, un contacto en la espalda... Dame la... eh... master con zoom... Ya, ahí cuadro a cuadro... Dale... Dame la close up otra vez... A ver, hacia atrás... punto de contacto, a ver... Dale cuadro a cuadro.
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