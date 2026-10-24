0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura
ANTESALA
Universitario vs Juan Pablo II por el Clausura

Futbolistas de Alianza Lima tomaron inesperada medida de último minuto antes de viajar a Moquegua

Los blanquiazules se preparaban para viajar al sur del país para enfrentar a CD Moquegua, pero varios jugadores tomaron una inesperada medida que llamó la atención.

Eduardo Chirinos
Plantel de Alianza LIma tomó inesperada medida antes de viajar a Moquegua
Plantel de Alianza LIma tomó inesperada medida antes de viajar a Moquegua | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima visitará a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquiazules buscarán sumar tres puntos en una plaza complicada y esperar un tropiezo de sus rivales directos en la lucha por el campeonato. No obstante, a pocas horas del partido ante La Fuerza del Sur, algunos jugadores de la delegación que viajará a Moquegua tomaron una inesperada medida antes de partir rumbo a su destino.

Nicolás Díaz convocado en Alianza Lima para partido ante CD Moquegua

PUEDES VER: Alianza Lima recupera a Nicolás Díaz para partido contra CD Moquegua: "Viaja"

Futbolistas de Alianza Lima tomaron inesperada medida previo al viaje a Moquegua

Resulta que parte del plantel que viajará al sur del país se dio un tiempo para acudir al Estadio de Matute y alentar al equipo femenino del club, que el día de hoy sostuvo un encuentro amistoso contra Talleres de Córdoba. Los jugadores Jairo Vélez, Luis Advíncula, Marco Huamán, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jesús Castillo y Ángel de la Cruz fueron captados en una de las tribunas presenciando el duelo.

Video: Gianina González

Lamentablemente, las íntimas cayeron en su amistoso internacional por 1-0. Las bicampeonas de la Liga Femenina sostuvieron un encuentro muy parejo ante las argentinas, pero Juana Fonseca le dio el triunfo a la visita a los 33 minutos del primer tiempo.

De esta manera, los jugadores de Alianza Lima demostraron su apoyo al equipo femenino del club al asistir a Matute para presenciar su amistoso internacional ante Talleres de Córdoba, antes de emprender el viaje a Moquegua. Los futbolistas aprovecharon las horas previas al importante compromiso para acompañar a las íntimas, que no pudieron conseguir un resultado favorable.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua?

Vale precisar que el partido de Alianza Lima vs CD Moquegua está programado para este domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m. Los aliancistas partieron rumbo al Aeropuerto Jorge Chávez a las 2.30 p. m. de este sábado para su viaje al sur del país.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: transmisión del partido

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación con el Cristal vs Cusco FC

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano