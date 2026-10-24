Futbolistas de Alianza Lima tomaron inesperada medida de último minuto antes de viajar a Moquegua

Alianza Lima visitará a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquiazules buscarán sumar tres puntos en una plaza complicada y esperar un tropiezo de sus rivales directos en la lucha por el campeonato. No obstante, a pocas horas del partido ante La Fuerza del Sur, algunos jugadores de la delegación que viajará a Moquegua tomaron una inesperada medida antes de partir rumbo a su destino.

Futbolistas de Alianza Lima tomaron inesperada medida previo al viaje a Moquegua

Resulta que parte del plantel que viajará al sur del país se dio un tiempo para acudir al Estadio de Matute y alentar al equipo femenino del club, que el día de hoy sostuvo un encuentro amistoso contra Talleres de Córdoba. Los jugadores Jairo Vélez, Luis Advíncula, Marco Huamán, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jesús Castillo y Ángel de la Cruz fueron captados en una de las tribunas presenciando el duelo.

Video: Gianina González

Lamentablemente, las íntimas cayeron en su amistoso internacional por 1-0. Las bicampeonas de la Liga Femenina sostuvieron un encuentro muy parejo ante las argentinas, pero Juana Fonseca le dio el triunfo a la visita a los 33 minutos del primer tiempo.

De esta manera, los jugadores de Alianza Lima demostraron su apoyo al equipo femenino del club al asistir a Matute para presenciar su amistoso internacional ante Talleres de Córdoba, antes de emprender el viaje a Moquegua. Los futbolistas aprovecharon las horas previas al importante compromiso para acompañar a las íntimas, que no pudieron conseguir un resultado favorable.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua?

Vale precisar que el partido de Alianza Lima vs CD Moquegua está programado para este domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m. Los aliancistas partieron rumbo al Aeropuerto Jorge Chávez a las 2.30 p. m. de este sábado para su viaje al sur del país.