Partidos de hoy, sábado 24 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Este sábado 24 de octubre se jugarán emocionantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, se jugará la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, también habrá fútbol en Argentina, Colombiay Ecuador; también se jugará la Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, entre otras competencias. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal Sport Huancayo vs Alianza Atlético 12.45 p. m. L1 Max y L1 Play Cusco FC vs Sporting Cristal 3.15 p. m. L1 Max y L1 Play Universitario vs Juan Pablo II 8.30 p. m. L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga 2 Grupo Ascenso

Partido Horario Canal Minas vs Ayacucho FC 11.00 a. m. YouTube Bicolor+ Llacuabamba vs ADA Jaen 1.15 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Aston Villa vs Manchester City 6.30 a. m. ESPN y Disney+ Arsenal vs Everton 9.00 a. m. ESPN y Disney+ Coventry vs Fulham 9.00 a. m. Disney+ Chelsea vs Tottenham 11.30 a. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Rayo Vallecano vs Elche 7.00 a. m. Disney+ R. Racing Club vs Espanyol 9.15 a. m. ESPN 2 y Disney+ Valencia vs Villarreal 11.30 a. m. DSports y DGO Atlético de Madrid vs Deportivo A Coruña 2.00 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

Partido Horario Canal Augsburgo vs Unión Berlin 8.30 a. m. Disney+ Colonia vs Schalke 04 8.30 a. m. ESPN 5 y Disney+ Mainz vs Werder Bremen 8.30 a. m. Disney+ Padeborn vs Hamburgo 8.30 a. m. Disney+ RB Leipzig vs Elversberg 8.30 a. m. Disney+ Borussia Dortmund vs Eintracht Fráncfort 11.30 a. m. Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

Partido Horario Canal Lens vs Paris FC 1.45 p. m. ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Cagliari vs Bolonia 8.00 a. m. Disney+ Como vs Sassuolo 8.00 a. m. ESPN 3 y Disney+ Nápoles vs Roma 11.00 a. m. ESPN 3 y Disney+ Lazio vs Parma 1.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17

Partido Horario Canal Brasil vs Noruega 10.00 a. m. DSports y DGO Ghana vs Canadá 10.00 a. m. DSports y DGO Venezuela vs Japón 1.00 p. m. DSports y DGO Zambia vs Francia 1.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

Partido Horario Canal Banfield vs Lanús 12.45 p. m. Fanatiz y TNT Sports Talleres vs Defensa y Justicia 3.00 p. m. Fanatiz y ESPN San Lorenzo vs Newell’s 5.15 p. m. Disney+ Rosario Central vs Huracán 7.30 p. m. Fanatiz y ESPN

Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia

Partido Horario Canal GV San José vs Blooming 2.00 p. m . Entel Gol SA Bulo Bulo vs Real Potosí 4.15 p. m. Entel Gol Independiente vs Academia del Balompié 6.30 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Internacional vs Botafogo 2.30 p. m. L1 Play y Fanatiz Mirassol vs Sao Paulo 2.30 p. m. L1 Play y Fanatiz Vitória vs Athletico Paranaense 2.30 p. m. L1 Play y Fanatiz Palmeiras vs Bragantino 4.30 p. m. L1 Play y Fanatiz Vasco vs Corinthians 4.30 p. m. L1 Play y Fanatiz Chapecoense vs Fluminense 5.30 p. m. L1 Play y Fanatiz Santos vs Bahia 7.00 p. m. L1 Play y Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile

Partido Horario Canal La Serena vs D. Concepción 10.30 a. m. Canal 13 y Max O’Higgins vs Cobresal 6.00 p. m. Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

Partido Horario Canal América de Cali vs Cúcuta 6.05 p. m. RCN y Win+ Once Caldas vs Pereira 9.15 p. m. RCN y Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

Partido Horario Canal Manta vs D. Cuenca 11.30 a. m. Zapping Orense vs Delfín 2.00 p. m. Zapping LDU Quito vs Macará 4.30 p. m. Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal Nacional vs Sportivo Trinidense 3.00 p. m. DSports Argentina 2 de Mayo vs Recoleta 5.30 p. m. DSports Argentina

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya