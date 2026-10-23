Partidos de hoy, sábado 24 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Este sábado 24 de octubre se jugarán emocionantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, se jugará la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, también habrá fútbol en Argentina, Colombiay Ecuador; también se jugará la Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, entre otras competencias. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Sport Huancayo vs Alianza Atlético
|12.45 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cusco FC vs Sporting Cristal
|3.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Universitario vs Juan Pablo II
|8.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Liga 2 Grupo Ascenso
|Partido
|Horario
|Canal
|Minas vs Ayacucho FC
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
|Llacuabamba vs ADA Jaen
|1.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Aston Villa vs Manchester City
|6.30 a. m.
|ESPN y Disney+
|Arsenal vs Everton
|9.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Coventry vs Fulham
|9.00 a. m.
|Disney+
|Chelsea vs Tottenham
|11.30 a. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Rayo Vallecano vs Elche
|7.00 a. m.
|Disney+
|R. Racing Club vs Espanyol
|9.15 a. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Valencia vs Villarreal
|11.30 a. m.
|DSports y DGO
|Atlético de Madrid vs Deportivo A Coruña
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Augsburgo vs Unión Berlin
|8.30 a. m.
|Disney+
|Colonia vs Schalke 04
|8.30 a. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Mainz vs Werder Bremen
|8.30 a. m.
|Disney+
|Padeborn vs Hamburgo
|8.30 a. m.
|Disney+
|RB Leipzig vs Elversberg
|8.30 a. m.
|Disney+
|Borussia Dortmund vs Eintracht Fráncfort
|11.30 a. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Lens vs Paris FC
|1.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Cagliari vs Bolonia
|8.00 a. m.
|Disney+
|Como vs Sassuolo
|8.00 a. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Nápoles vs Roma
|11.00 a. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Lazio vs Parma
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Brasil vs Noruega
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Ghana vs Canadá
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Venezuela vs Japón
|1.00 p. m.
|DSports y DGO
|Zambia vs Francia
|1.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Banfield vs Lanús
|12.45 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Talleres vs Defensa y Justicia
|3.00 p. m.
|Fanatiz y ESPN
|San Lorenzo vs Newell’s
|5.15 p. m.
|Disney+
|Rosario Central vs Huracán
|7.30 p. m.
|Fanatiz y ESPN
Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|GV San José vs Blooming
|2.00 p. m .
|Entel Gol
|SA Bulo Bulo vs Real Potosí
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Independiente vs Academia del Balompié
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Internacional vs Botafogo
|2.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
|Mirassol vs Sao Paulo
|2.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
|Vitória vs Athletico Paranaense
|2.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
|Palmeiras vs Bragantino
|4.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
|Vasco vs Corinthians
|4.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
|Chapecoense vs Fluminense
|5.30 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
|Santos vs Bahia
|7.00 p. m.
|L1 Play y Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|La Serena vs D. Concepción
|10.30 a. m.
|Canal 13 y Max
|O’Higgins vs Cobresal
|6.00 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|América de Cali vs Cúcuta
|6.05 p. m.
|RCN y Win+
|Once Caldas vs Pereira
|9.15 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Manta vs D. Cuenca
|11.30 a. m.
|Zapping
|Orense vs Delfín
|2.00 p. m.
|Zapping
|LDU Quito vs Macará
|4.30 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Nacional vs Sportivo Trinidense
|3.00 p. m.
|DSports Argentina
|2 de Mayo vs Recoleta
|5.30 p. m.
|DSports Argentina
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Partido
|Horario
|Canal
|Central Esp. vs Albion
|8.00 a. m.
|Disney+
|Defensor Sp. vs Racing Montevideo
|2.00 p. m.
|Disney+
|Maldonado vs Danubio
|5.30 p. m.
|Disney+