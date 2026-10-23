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Partidos de hoy, sábado 24 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 24 de octubre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de este sábado 24 de octubre.
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de este sábado 24 de octubre. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 24 de octubre se jugarán emocionantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, se jugará la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, también habrá fútbol en Argentina, Colombiay Ecuador; también se jugará la Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, entre otras competencias. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.

Palmeiras vs Estudiantes jugarán la final de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Palmeiras vs Estudiantes por Final de Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal para ver

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Sport Huancayo vs Alianza Atlético12.45 p. m.L1 Max y L1 Play
Cusco FC vs Sporting Cristal3.15 p. m.L1 Max y L1 Play
Universitario vs Juan Pablo II8.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga 2 Grupo Ascenso

PartidoHorarioCanal
Minas vs Ayacucho FC11.00 a. m.YouTube Bicolor+
Llacuabamba vs ADA Jaen1.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Aston Villa vs Manchester City6.30 a. m.ESPN y Disney+
Arsenal vs Everton9.00 a. m.ESPN y Disney+
Coventry vs Fulham9.00 a. m.Disney+
Chelsea vs Tottenham11.30 a. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Rayo Vallecano vs Elche7.00 a. m.Disney+
R. Racing Club vs Espanyol9.15 a. m.ESPN 2 y Disney+
Valencia vs Villarreal11.30 a. m.DSports y DGO
Atlético de Madrid vs Deportivo A Coruña2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Augsburgo vs Unión Berlin8.30 a. m.Disney+
Colonia vs Schalke 048.30 a. m.ESPN 5 y Disney+
Mainz vs Werder Bremen8.30 a. m.Disney+
Padeborn vs Hamburgo8.30 a. m.Disney+
RB Leipzig vs Elversberg8.30 a. m.Disney+
Borussia Dortmund vs Eintracht Fráncfort11.30 a. m.Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Lens vs Paris FC1.45 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Cagliari vs Bolonia8.00 a. m.Disney+
Como vs Sassuolo8.00 a. m.ESPN 3 y Disney+
Nápoles vs Roma11.00 a. m.ESPN 3 y Disney+
Lazio vs Parma1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17

PartidoHorarioCanal
Brasil vs Noruega10.00 a. m.DSports y DGO
Ghana vs Canadá10.00 a. m.DSports y DGO
Venezuela vs Japón1.00 p. m.DSports y DGO
Zambia vs Francia1.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Banfield vs Lanús12.45 p. m.Fanatiz y TNT Sports
Talleres vs Defensa y Justicia3.00 p. m.Fanatiz y ESPN
San Lorenzo vs Newell’s5.15 p. m.Disney+
Rosario Central vs Huracán7.30 p. m.Fanatiz y ESPN

Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia

PartidoHorarioCanal
GV San José vs Blooming2.00 p. m .Entel Gol
SA Bulo Bulo vs Real Potosí4.15 p. m.Entel Gol
Independiente vs Academia del Balompié6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Internacional vs Botafogo2.30 p. m.L1 Play y Fanatiz
Mirassol vs Sao Paulo2.30 p. m.L1 Play y Fanatiz
Vitória vs Athletico Paranaense2.30 p. m.L1 Play y Fanatiz
Palmeiras vs Bragantino4.30 p. m.L1 Play y Fanatiz
Vasco vs Corinthians4.30 p. m.L1 Play y Fanatiz
Chapecoense vs Fluminense5.30 p. m.L1 Play y Fanatiz
Santos vs Bahia7.00 p. m.L1 Play y Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile

PartidoHorarioCanal
La Serena vs D. Concepción10.30 a. m.Canal 13 y Max
O’Higgins vs Cobresal6.00 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
América de Cali vs Cúcuta6.05 p. m.RCN y Win+
Once Caldas vs Pereira9.15 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Manta vs D. Cuenca11.30 a. m.Zapping
Orense vs Delfín2.00 p. m.Zapping
LDU Quito vs Macará4.30 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Nacional vs Sportivo Trinidense3.00 p. m.DSports Argentina
2 de Mayo vs Recoleta5.30 p. m.DSports Argentina

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya

PartidoHorarioCanal
Central Esp. vs Albion8.00 a. m.Disney+
Defensor Sp. vs Racing Montevideo2.00 p. m.Disney+
Maldonado vs Danubio5.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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